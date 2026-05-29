Στο Μαξίμου ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός – Τι δώρισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μία “ερυθρόλευκη” συνάντηση είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί της Παρασκευής (29/5) καθώς στο Μαξίμου βρέθηκαν μέλη της ομάδας του Ολυμπιακού που πριν λίγες μέρες κατέκτησε την EuroLeague..

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντίκρισε με ενθουσιασμό το τρόπαιο της Euroleague και υποδέχθηκε τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Μπαρτζώκα, τους παίχτες Κώστα Παπανικολάου και Thomas Walkup και τον Αντιπρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Σκινδήλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, είχε θερμή χειραψία με τα μέλη των Πειραιωτών, τους συνεχάρη για την κατάκτηση της Euroleague και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει μαζί τους για την πορεία, τις επιτυχίες και τις προοπτικές του ελληνικού μπάσκετ.

“Κατά κάποιο τρόπο, με φωνάζουν σκακιστή” είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποκαλύπτοντας ένα σκάκι που οι ερυθρόλευκοι έφεραν για δώρο στον Έλληνα πρωθυπουργό.

Μαζί με αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε ένα φωτογραφικό άλμπουμ της ομάδας, αλλά και μια μπάλα της Euroleague, με τις υπογραφές όλων των μελών της ομάδας.