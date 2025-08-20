Ο Φάμελλος επισκέπτεται τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αύριο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη (21/08), περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα του κύριου Φάμελλου έχει ως εξής:

