Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φάμελλος επισκέπτεται τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αύριο

Το πρόγραμμα του προέδρου

Ο Φάμελλος επισκέπτεται τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αύριο
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη (21/08), περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα του κύριου Φάμελλου έχει ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
  • 10:45 – Συνάντηση με δήμαρχο Δυτικής Αχαϊας.
  • 11:30 – Επίσκεψη στη ΒΙΠΕ (σταθμός πυροσβεστικής και οικισμός Περιστέρα).
  • 13:00 – Συνάντηση με δήμαρχο Πατρέων.
  • 13:30 – Δηλώσεις στα ΜΜΕ έξω από το Δημαρχείο.
  • 14:00 – Επίσκεψη στην Ξερόλακκα (ΧΥΤΑ) η οποία κινδύνεψε σοβαρά από την πυρκαγιά.
  • 14:45 – Επίσκεψη στον οικισμό Μπάλλα.
  • 16:30 – Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόνιτσας.
  • 18:00 – Σύσκεψη στο δημαρχείο του Δήμου Ζηρού με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του δημάρχου Ζηρού και του δημάρχου Αρτέων.
  • 19:00 – Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση και στην Πυροσβεστική Διεύθυνση Φιλιππιάδας.
  • 19:15 – Επίσκεψη στα πυρόπληκτα χωριά του Δήμου Ζηρού και του Δήμου Άρτας.
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ