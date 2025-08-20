Ο Φάμελλος επισκέπτεται τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αύριο
Το πρόγραμμα του προέδρου
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα πραγματοποιήσει αύριο, Πέμπτη (21/08), περιοδεία στις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Άρτας και της Πρέβεζας.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα του κύριου Φάμελλου έχει ως εξής:
- 10:45 – Συνάντηση με δήμαρχο Δυτικής Αχαϊας.
- 11:30 – Επίσκεψη στη ΒΙΠΕ (σταθμός πυροσβεστικής και οικισμός Περιστέρα).
- 13:00 – Συνάντηση με δήμαρχο Πατρέων.
- 13:30 – Δηλώσεις στα ΜΜΕ έξω από το Δημαρχείο.
- 14:00 – Επίσκεψη στην Ξερόλακκα (ΧΥΤΑ) η οποία κινδύνεψε σοβαρά από την πυρκαγιά.
- 14:45 – Επίσκεψη στον οικισμό Μπάλλα.
- 16:30 – Επίσκεψη στις πυρόπληκτες περιοχές της Βόνιτσας.
- 18:00 – Σύσκεψη στο δημαρχείο του Δήμου Ζηρού με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του δημάρχου Ζηρού και του δημάρχου Αρτέων.
- 19:00 – Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση και στην Πυροσβεστική Διεύθυνση Φιλιππιάδας.
- 19:15 – Επίσκεψη στα πυρόπληκτα χωριά του Δήμου Ζηρού και του Δήμου Άρτας.
