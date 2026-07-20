Νότης Μηταράκης: Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου ΝΔ

Επανέρχεται στη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο ο βουλευτής Χίου της ΝΔ, Νότης Μηταράκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη Νέα Δημοκρατία, η απόφαση ελήφθη σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

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Υπενθυμίζεται πως η υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπήκε στο αρχείο για τους Γ. Κεφαλογιάννη, Κ. Τσιάρα, Ν. Μηταράκη, Δ. Βαρτζόπουλο, Θ. Λεονταρίδη, Β. Βασιλειάδη και Κ. Καραμανλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Την ίδια ώρα, οι τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας (Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα) αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και θα οδηγηθούν απευθείας στο ακροατήριο με την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος.