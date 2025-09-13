Νίκος Χαρδαλιάς: «Στην Περιφέρεια δεν χτίζουμε προφίλ, χτίζουμε υποδομές»

Στις πρόσφατες αλλαγές στο διοικητικό σχήμα της περιφερειακής αρχής, την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής σε όλο το Λεκανοπέδιο, με εξασφαλισμένους πόρους και σαφή χρονοδιαγράμματα, την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες, με έμφαση στην προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, καθώς και στα προσωπικά του στοιχήματα μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Political και τον δημοσιογράφο Μίλτο Σακελλάρη.

«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Εκφράζει τη φιλοσοφία που διέπει τη διοίκησή μας: καμία στασιμότητα, συνεχής ανανέωση, ευθύνη μοιρασμένη σε όλους και πάντα σε επαφή με τις ανάγκες της κοινωνίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης, τονίζοντας ότι από την πρώτη μέρα της θητείας του είχε υποσχεθεί το rotation στις έμμισθες θέσεις ευθύνης, μακριά από κλειστά σχήματα και στατικότητα. Ο κ. Χαρδαλιάς, αφού ευχαρίστησε τους απερχόμενους Αντιπεριφερειάρχες για την προσφορά τους, χαρακτήρισε ως παρακαταθήκη το έργο που επιτέλεσαν τους τελευταίους 20 μήνες για την επίτευξη των στόχων της περιφερειακής αρχής στο επόμενο διάστημα. «Δεν υπήρξε θέμα “αρρυθμιών”. Υπήρξε ανάγκη για συνεχή ανανέωση και διαρκή λογοδοσία» διευκρίνισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Στόχος μου είναι να διασφαλίζουμε ότι κάθε μέρα που περνά, δουλεύουμε με καθαρό βλέμμα, πλήρη διαφάνεια, μετρήσιμο αποτέλεσμα και με τον πολίτη στο επίκεντρο. Εξάλλου, βασική μου αρχή είναι ότι προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι οι τίτλοι, αλλά η δουλειά που αποδίδει στην πράξη».

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο του σχεδιασμού των 281 μεγάλων έργων υποδομής την επόμενη τριετία, η διοίκηση της Περιφέρειας έχει δώσει άμεση προτεραιότητα στην αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής, με 12 μεγάλα έργα να είναι σε φάση υλοποίησης και επιπλέον 20 να προστίθενται σε αυτά, καθώς όπως είπε, «τα θεωρώ επείγοντα, ύψιστης σημασίας και, δυστυχώς, παραμελημένα επί χρόνια». Τόνισε μάλιστα, ότι σε άμεση συνεργασία με τους Δήμους θα προχωρήσουν τόσο τα 281 μεγάλα έργα – με κορυφαίο το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο, όσο και άλλα μικρότερα, όλα με εξασφαλισμένα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα και μέσα στα προβλεπόμενα χρονιαδιαγράμματα. «Το κρίσιμο ορόσημο παραμένει το 2028. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει αλλάξει για μένα, εξ αρχής. Και παραμένω αποφασισμένος να παλέψω ώστε να παραδώσουμε αρκετά από αυτά τα έργα ακόμη και πριν από την καθορισμένη προθεσμία» είπε χαρακτηριστικά.

«Η εποχή της “μακέτας” έχει τελειώσει για την Περιφέρεια Αττικής» διευκρίνισε ο κ. Χαρδαλιάς, τονίζοντας ότι έχει δημιουργηθεί ένας συνεκτικός μηχανισμός διαρκούς επιτήρησης της πορείας κάθε έργου. Όπως αποκάλυψε μάλιστα: «Είμαι λίγο εμμονικός με τη συνέπεια και τη λογοδοσία. Είναι ένα από τα… ελαττώματά μου, ως χαρακτήρα. Και, δυστυχώς, για τους συνεργάτες μου, δεν σκοπεύω να διορθωθώ. Γιατί απέναντι στους πολίτες που μας ψήφισαν με ενδιαφέρει κάτι πολύ βαθύ και ουσιαστικό -ο σεβασμός».

Ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία που δίνει στη συνεχή αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες της Αττικής, μέσα και από τις σχεδόν καθημερινές επισκέψεις του στους Δήμους του Λεκανοπεδίου: «Μου μεταφέρουν την ανάγκη τους για ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα ζωής» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη στενή και ειλικρινή συνεργασία με τους δημάρχους κάθε περιοχής. Χαρακτήρισε επίσης βασικό στοιχείο της πολιτικής του την αυτοπρόσωπη παρουσία εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη, κάτι που όπως είπε «είναι σαν ένστικτο που έχω αναπτύξει από την αρχή της ενασχόλησής μου με τα κοινά». Σχετικά με την κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας του στην κεντρική κυβέρνηση – και μάλιστα σε κομβικές θέσεις κατά την περίοδο της πανδημίας – ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι «αυτό που εγώ κουβαλάω μόνιμα από εκείνη την περίοδο είναι η ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση του επείγοντος» και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να μένω στο γραφείο, όταν ξέρω ότι σε κάποιες γειτονιές μπορεί οι συμπολίτες μας να έχουν προβλήματα άλυτα που επηρεάζουν την καθημερινότητα τους. Θέλω να είμαι εκεί έξω, στο πεδίο, μαζί τους, να προσπαθώ να δώσω λύσεις».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η αυτοδιοίκηση, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον σημαντικό ρόλο που αυτή επιτελεί στην άμβλυνση των ανισοτήτων, καθώς, όπως επεσήμανε, «τα έργα της Περιφέρειας και αυτά των Δήμων, που στηρίζονται από εμάς, είναι έργα δημόσια. Η χώρα μας πλέον προοδεύει, γύρισε σελίδα μετά την κρίση της περασμένης δεκαετίας και τώρα πρέπει να κερδίσει το στοίχημα της συμπεριληπτικής ανάπτυξης».

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του, ο Περιφερειάρχης αποκάλυψε ότι το προσωπικό του στοίχημα είναι η καθημερινή μάχη για τις ανάγκες των πολιτών: «Τα πράγματα είναι απλά. Είμαι απόλυτα προσηλωμένος στο έργο μου στην Περιφέρειά μας. Στην Περιφέρεια άλλωστε πλέον δεν χτίζουμε προφίλ, χτίζουμε υποδομές, χτίζουμε το αύριο των παιδιών μας» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.