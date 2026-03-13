Νίκος Ανδρουλάκης: Ζητάει “προ ημερησίας” για το Κράτος Δικαίου

Την άμεση διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για την ποιότητα του κράτους δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα ζητά, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι είχε ζητήσει “προ ημερησίας” συζήτηση για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στις 4 Μαρτίου, όμως, μέχρι σήμερα «παρά το γεγονός ότι έχει μεσολαβήσει σημαντικό χρονικό διάστημα και ενώ το αίτημα αυτό έχει γίνει δημοσίως αποδεκτό από τον πρωθυπουργό, δεν έχει ακόμη οριστεί η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής».

Εν τω μεταξύ, συνεχίζει ο κ. Ανδρουλάκης «έχουν λάβει χώρα γεγονότα με ιδιαίτερη θεσμική και πολιτική σημασία, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τα όσα επισημαίνω στην επιστολή μου για τη δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα και τα οποία καθιστούν τη διεξαγωγή της προ ημερησίας συζήτησης επιτακτική».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «με την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, καταδικάστηκαν τέσσερις ιδιώτες για την παράνομη παρακολούθηση υπουργών, αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων και λοιπών αξιωματούχων ενώ επιπλέον δόθηκε εντολή για την αναπομπή της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθούν αδικήματα μεταξύ των οποίων και αυτό της κατασκοπείας. Περαιτέρω, ο καταδικασθείς ιδιοκτήτης της εταιρείας Intellexa κ. Ταλ Ντίλιαν αποκάλυψε σε τηλεοπτική εκπομπή στις 12 Μαρτίου 2026, ότι η δράση του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator συνδέεται άρρηκτα με την κυβέρνηση και τις κρατικές αρχές».

Το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν αποτέλεσαν μια «ιδιωτική υπόθεση»

Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης, «το αφήγημα στο οποίο επένδυσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης, περί δήθεν ιδιωτών που δρούσαν ανεξέλεγκτα και μόνοι τους, διακυβεύοντας την εθνική ασφάλεια και καταπατώντας ανθρώπινα δικαιώματα, έχει πλέον καταρρεύσει. Το Predator και οι παράνομες παρακολουθήσεις δεν αποτέλεσαν μια ”ιδιωτική υπόθεση”, αλλά μέρος ενός μηχανισμού παρακολούθησης που έπληξε τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας. Το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα για τη δημοκρατική λειτουργία της χώρας συζητείται πλέον στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναδεικνύει τη βαρύτητα των εξελίξεων και καθιστά ακόμη πιο επείγουσα την ανάγκη να διεξαχθεί αντίστοιχη ουσιαστική συζήτηση και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλό απέναντι σε ζητήματα που άπτονται της ποιότητας της δημοκρατίας και της λειτουργίας των θεσμών».

Και υπογραμμίζει ότι «μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή για το κράτος δικαίου, τους θεσμούς και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου δεν αποτελεί απλώς μια κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, αλλά θεσμική υποχρέωση απέναντι στη Δημοκρατία».

Τέλος, σε δήλωσή του ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι «ο πρωθυπουργός οφείλει να λογοδοτήσει στον ελληνικό λαό».