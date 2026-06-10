Φάμελλος: «Το Σύνταγμα να υπηρετεί την κοινωνία, όχι την κυβέρνηση και τις ελίτ»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμμελος, εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση κατά την ομιλία του στη Βουλή για την αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ότι «είναι ξεκάθαρο ότι η διεφθαρμένη κυβέρνησή σας δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία αναθεώρησης».

Ολόκληρη η ομιλία του Σωκράτη Φάμμελου στη Βουλή

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριοι υπουργοί, πράγματι η συζήτηση για την Αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια κορυφαία διαδικασία με πολύ μεγάλη, δημοκρατική και ουσιαστική σημασία. Θα έπρεπε να αξιοποιεί την εμπειρία εφαρμογής του Συντάγματος για να δυναμώσει την Ελληνική Δημοκρατία, να ενισχύσει δηλαδή τα δικαιώματα των πολιτών. Και σίγουρα να δώσει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού και δημοκρατικού κόσμου, αλλά και των κομμάτων. Όμως η κυβέρνηση εντάσσει αυτή την κορυφαία διαδικασία σε μικροκομματικές σκοπιμότητες. Πρώτα απ’ όλα ξεκινώντας με διαδικασίες fast track, από την οποία σημειώνω ότι επέλεξε να λείπει σήμερα ο πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας και τη μεγάλη αντίφαση των λόγων και των διακηρύξεων και των πράξεων. Είναι απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών έως το τέλος Αυγούστου, ενώ θα μπορούσατε να υποβάλλετε αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και ενάμιση χρόνο.

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Θέλετε να μετατρέψετε τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης σε ένα προεκλογικό εργαλείο, ένα μέσο για να στρέψετε τη συζήτηση μακριά από τον ορυμαγδό των σκανδάλων της κυβέρνησης σας. Γιατί βρισκόμαστε, ας μην το κρύβουμε, σε μια κρίση αξιοπιστίας της κυβέρνησης, μια οξεία κυβερνητική κρίση, μετά από μια επταετία διακυβέρνησης, όπου η καταπάτηση του Συντάγματος δυστυχώς έχει γίνει συνήθεια. Όπως έχει γίνει συνήθεια και η καταπάτηση του κανονισμού της Βουλής και της νομοθεσίας. Και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα Δημοκρατίας.

Και υπάρχουν πολλά παραδείγματα, δεν είναι θέμα «διαφορετικής κρίσης για το Σύνταγμα», που είπε ο κ. Βορίδης εδώ παραπλανητικά.

Ας δούμε λιγάκι τις παραβιάσεις του Συντάγματος:

Προανακριτικές Επιτροπές χωρίς εξέταση μαρτύρων και στοιχείων για το έγκλημα των Τεμπών. Άρνηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές με το πρόσχημα του θέματος Εθνικής Άμυνας, αφαιρώντας συνταγματικό δικαίωμα της αντιπολίτευσης.

Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα στην απόφαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την πρώτη για Βορίδη – Αυγενάκη που απορρίφθηκε με επιστολικές ψήφους της συμπολίτευσης. Υποκλοπές και παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών, κ. Βορίδη, χρήση κακόβουλου λογισμικού στη χώρα και άρνηση ενημέρωσης των παρακολουθούμενων. Διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων από το κόμμα σας.

Σε όλα αυτά προσθέστε την επίθεση στις Ανεξάρτητες Αρχές από το κόμμα σας και μάλιστα γιατί τόλμησαν να ασκήσουν τα καθήκοντα τους, ΑΔΑΕ, Συνήγορος του Πολίτη, αλλά και την αλλαγή της σύνθεσης των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών με παραβίαση του Συντάγματος για τα 3/5. Ενώ ζήσαμε και την απαράδεκτη εκτροπή, ένας εισαγγελέας να εκδίδει γνωμοδότηση για να μην ενημερωθούν οι παρακολουθούμενοι από την ΑΔΑΕ. Και από την άλλη μεριά, όταν ο κ. Ράμμος, ως πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ζήτησε να έρθει στη Βουλή για να την ενημερώσει, ο κ. Τασούλας, τότε Πρόεδρος της Βουλής, αρνήθηκε αυτό το δικαίωμα.

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Και όλα αυτά, δυστυχώς, με τη συμβολή μέρους της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Τρεις εισαγγελείς του Αρείου Πάγου, οι οποίοι επελέγησαν από το υπουργικό συμβούλιο: Ντογιάκος, Αδειλίνη και Τζαβέλλας, αλλά και ο αντεισαγγελέας Ζήσης συγκάλυψαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, περιόρισαν τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής και έβαλαν στο αρχείο την υπόθεση. Είναι τεράστιο πλήγμα να αισθάνεται ο πολίτης ότι δεν υπάρχει Δικαιοσύνη στη χώρα μας ή ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης υπηρετεί την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως η πρόσφατη διάταξη Τζαβέλλα.

Και στην κυνική παραβίαση του Συντάγματος προσθέστε και ότι η κυβέρνηση εδώ και επτά χρόνια δεν έφερε τους εφαρμοστικούς νόμους για τις λίγες θετικές αλλαγές της προηγούμενης Αναθεώρησης.

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Ο νόμος για τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία αγνοείται και έτσι μια δημοκρατική καινοτομία της προηγούμενης Αναθεώρησης, πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, μένει στα χαρτιά εδώ και επτά χρόνια. Μόνο τον εκτελεστικό νόμο για το ζήτημα της αποσβεστικής προθεσμίας στη δίωξη των μελών του υπουργικού Συμβουλίου φέρατε με καθυστέρηση έξι χρόνων -υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΣΥΡΙΖΑ- και μάλιστα μια καθυστέρηση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφιβολιών για την παραγραφή τυχόν αδικημάτων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Πάλι βάλατε πλάτη στη συγκάλυψη τυχόν αδικημάτων των υπουργών της κυβέρνησης σας.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, με ποια εχέγγυα έρχεται σήμερα ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει συναινέσεις; Άκουσα και την κα Μπακογιάννη πριν από λίγο να τις επικαλείται. Το 2019 στην Αναθεωρητική Βουλή καταπατήσατε την κατεύθυνση, το πνεύμα και την ισχυρή πλειοψηφία της προτείνουσας Βουλής και μετατρέψατε την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας σε κομματικό παράγοντα. Είστε περήφανοι γι’ αυτό;

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Ήταν αυτό απόδειξη συναίνεσης και σεβασμού στην κοινοβουλευτική συζήτηση; Ακριβώς το αντίθετο ήταν. Αντί να απολογείστε τώρα τολμάτε να μεταφέρετε στην αντιπολίτευση το πρόβλημα και την ευθύνη για την έλλειψη συναίνεσης;

Άκουσα και την κα Μπακογιάννη να μας ζητάει να συζητήσουμε «για την ουσία και όχι για τη διαδικασία». Και σας ρωτώ: Δεν είναι ουσία η εφαρμογή του Συντάγματος; Ενώ βαρύνεστε με πολλαπλή παραβίαση και καταπάτηση του Συντάγματος, έχετε το θράσος να έρχεστε σήμερα να μας μιλάτε για συνταγματικές αρχές; Ενώ κάθε εβδομάδα έχουμε αποκαλύψεις για το πώς παραβιάστηκε το απόρρητο των επικοινωνιών, που είναι συνταγματικό καθήκον και δικαίωμα, και η κυβέρνηση σας με νύχια και με δόντια κρατάει αυτό το σκάνδαλο στο σκοτάδι.

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Πρόσφατες αναφορές του καταδικασμένου απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν για την ύπαρξη εγγράφου συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ της εταιρίας του και της ΕΥΠ, ήδη από το 2020, αλλά και για δεκάδες μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ κρατικών υπαλλήλων και στελεχών της ΕΥΠ, για τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα του Predator οφείλουν να διερευνηθούν τουλάχιστον άμεσα και από τη Δικαιοσύνη και από τη Βουλή.

Εσείς τι λέτε γι’ αυτά που αφορούν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές;

Αλλά και ο πρόσφατος δημόσιος εκβιασμός του ανιψιού και πρώην γενικού γραμματέα του κ. Μητσοτάκη, του κ. Δημητριάδη, ότι παραιτήθηκε για να καλύψει την κυβέρνηση και την παράταξη για το σκάνδαλο των υποκλοπών, δεν χρειάζεται διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη και τη Βουλή; Γι’ αυτό και εμείς καταθέσαμε χθες αίτημα για να έρθουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας οι Ντίλιαν, Κοντολέων, Δημητριάδης και Χαρπάζ, τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν εδώ το παράνομο λογισμικό, και περιμένουμε να πάρετε θέση.

Είστε με την αλήθεια; Είστε με την υπεράσπιση των κανόνων της Δικαιοσύνης; Είστε με τις αρχές του Συντάγματος;

Και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επιμένει να διασφαλιστεί επί της ουσίας το συνταγματικά κατοχυρωμένο απαραβίαστο των επικοινωνιών και κάθε πολίτης να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται από την ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται. Όπως συνέβαινε επί δεκαετίες πριν αναλάβει ο κ. Μητσοτάκης την εποπτεία της ΕΥΠ με τον εντεταλμένο διοικητή της και εκλεκτό του, για τον οποίον άλλαξε εκ των υστέρων και τη νομοθεσία.

Είναι ξεκάθαρο, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ότι αυτή η διεφθαρμένη κυβέρνηση δεν μπορεί να εγγυηθεί μια διαδικασία Αναθεώρησης του Συντάγματος. Γιατί αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία αναβάθμισης της Δημοκρατίας, μια διαδικασία διαφανής, συμμετοχική, που να προστατεύει τις δημοκρατικές αξίες και να θέτει τις βάσεις για να επιτευχθούν συγκλίσεις.

Όμως η κυβέρνηση των σκανδάλων, της διαφθοράς και της συγκάλυψης δεν έχει κανένα εχέγγυο εμπιστοσύνης από τους πολίτες.

Να το πούμε απλά: Κανείς πολίτης δεν σας εμπιστεύεται και κανείς και καμία στην ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα αποδοθεί Δικαιοσύνη με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη και με υπουργό «απουσίας της Δικαιοσύνης» τον κ. Φλωρίδη, που ντροπιάζει την καρέκλα του υπουργού Δικαιοσύνης.

Μην αναμένετε, λοιπόν, συναινέσεις σε αυτή τη διαδικασία. Τις έχετε ήδη ναρκοθετήσει. Δεν θα συμβάλουμε στη διαμόρφωση πλειοψηφίας των 180 ψήφων σε κανένα άρθρο. Το κάναμε το 2018, δημιουργήσαμε εμείς ως κυβέρνηση το περιβάλλον για μια τέτοια συζήτηση. Το προδώσατε, το προσβάλλετε -εδώ σε αυτή την αίθουσα- και τώρα θα θερίζετε ό,τι σπείρατε.

Και γιατί σήμερα το διακύβευμα, η ουσία -επειδή σας αρέσει να μιλάμε για την ουσία- δεν είναι μόνο το να έχουμε ένα καλύτερο Σύνταγμα, και αυτό είναι, αλλά είναι και να προστατεύσουμε το υπάρχον και να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του.

Αυτός είναι ο όρκος μας στην ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, να σεβόμαστε και να τηρείται το Σύνταγμα που εσείς καταπατάτε κατ’ επανάληψη και χωρίς κανέναν σεβασμό και χωρίς καμία ντροπή.

Επιπλέον, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν αποτελεί βάση διαλόγου. Είναι άτολμη, αλλά κυρίως είναι συντηρητική. Είναι βαθιά αντιλαϊκή και παράλληλα βαθιά υποκριτική. Τι ακριβώς, δηλαδή, προσπαθείτε να πετύχετε με την αλλαγή του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια;

Πρώτα το παραβιάσατε στην πράξη με νόμο και τώρα θέλετε να φέρετε το τελικό χτύπημα στη δημόσια Ανώτατη Παιδεία, δηλαδή εισηγείστε να υπάρχουν πανεπιστήμια ιδιωτικού χαρακτήρα. Ενώ υπάρχει σήμερα ρητή διάταξη του Συντάγματος, που λέει ότι απαγορεύεται η ίδρυση πανεπιστημιακών ιδιωτικών σχολών, ξεκάθαρα, και εμείς το υπερασπιζόμαστε και το στηρίζουμε. Εσείς το παραβιάζετε και θέλετε τώρα να το καταρρίψετε. Έχετε και το θράσος να μιλάτε για Αναθεώρηση του άρθρου 86, αφήνοντας θολή τη μεθόδευση σας.

Μιλάτε για Αναθεώρηση του άρθρου 86, ενώ το εκμεταλλεύεστε επανειλημμένα για να καλύψετε υπουργούς σας και να μη γίνει έρευνα για τυχόν αδικήματα.

Και ένας από αυτούς ήταν ο πρώην ομιλών, ο κ. Βορίδης, που έχει το θράσος να έρχεται να μιλάει εδώ για Αναθεώρηση του Συντάγματος, πίσω από το οποίο καλύφθηκε με την κυβερνητική ασυδοσία και με την ψήφο της συμπολίτευσης. Τότε που χειροκροτάγατε, λίγο πριν, και τον κύριο Καραμανλή.

Και τώρα μεθοδεύετε μία πρόταση, η οποία πάλι δίνει τον τελικό λόγο για τη δίωξη ή όχι υπουργών στην κυβερνητική πλειοψηφία. Πάλι τα ίδια δηλαδή. Επιμένετε σε ένα μοντέλο, το οποίο έχει αποτύχει κατ’ επανάληψη και λειτούργησε ως ανάχωμα στη διερεύνηση ευθυνών των δικών σας υπουργών.

Και έρχεστε υποκριτικά να μας πείτε ότι υπάρχει κίνδυνος ποινικοποίησης της πολιτικής για να κρύψετε ότι εσείς είστε κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψης των ευθυνών. Φταίει, δηλαδή, η αντιπολίτευση για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Ε, είναι δύο φορές υποκριτές. Κυριολεκτικά, είναι ντροπή για την Ελληνική Δημοκρατία αυτή η στάση που κρατάτε.

Στην πρότασή σας θέτετε στο στόχαστρο και τους δημόσιους υπαλλήλους. Καλλιεργείτε έναν κοινωνικό αυτοματισμό με στόχο την άρση της μονιμότητας σε σύνδεση με την αξιολόγηση, για να προχωρήσετε σε απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών. Για να εγκαταστήσετε αυτό που προσπαθείτε να κάνετε οργανωμένα και με σχέδιο, δηλαδή ένα γαλάζιο κομματικό κράτος.

Αυτό θέλετε να στήσετε. Ένα κράτος διαφθοράς και διαπλοκής από πάνω μέχρι κάτω. Έχετε το θράσος να λέτε ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσετε το βαθύ κράτος. Μα το βαθύ κράτος είστε εσείς και η κυβέρνησή σας. Η κυβέρνηση των απευθείας αναθέσεων, της συμβουλοκρατίας, των χιλιάδων μετακλητών και των ειδικών συμβούλων, ενίοτε και χωρίς πτυχία, όπως ο κ. Λαζαρίδης.

Τι θέλετε να κάνετε; Να εκβιάζετε με απολύσεις τους δημόσιους λειτουργούς για να βολεύετε όποτε θέλετε τα ρουσφέτια σας, αδιαφορώντας για την ασφάλεια της εργασίας.

Παρουσιάζετε ως εκσυγχρονισμό τη δυνατότητα να ψηφίζουν οι πολίτες με επιστολική ψήφο, τη στιγμή που θα έπρεπε να συζητάμε για το πώς θα εφαρμόσουμε νέες λύσεις, που θα εξασφαλίζουν με τη σύγχρονη τεχνολογία, εχέγγυα μυστικότητας και αυτοπροσωπίας. Αλλά, αλήθεια, πώς να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε μία χώρα που έχουμε κατοχυρωθεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση ως μία χώρα παρακολουθήσεων, κακόβουλου λογισμικού και διαρροής προσωπικών δεδομένων από το κυβερνητικό κόμμα, με ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών. Πώς θα γίνει αυτή η συζήτηση; Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.

Ποιος να σας εμπιστευτεί λοιπόν; Αντί να ενισχύσετε τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην προηγούμενη Αναθεώρηση και να διευρύνετε τη δημοκρατική του νομιμοποίηση, γιατί συζητάτε για συναινέσεις, και αυτή ήταν η συναινετική πρόταση της προτείνουσας Βουλής το 2018 – 2019, αλλάξατε έτσι ώστε η εκλογή του να γίνεται μόνο από ένα κόμμα και ακόμα και με λιγότερους από 150 βουλευτές.

Και τώρα έρχεστε να προτείνετε να έχει μια εξαετή θητεία. Αυτό είναι το πρόβλημα στη λειτουργία του Προέδρου της Δημοκρατίας; Αυτό είναι το θέμα; Σας ρωτώ, εσάς που κάνατε την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Φέρνετε διατάξεις για την καλή νομοθέτηση, φέρνετε διατάξεις για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, φέρνετε διατάξεις για τον προληπτικό έλεγχο συνταγματικότητας. Εσείς; Ξέρετε ότι έχω πάει εγώ προσωπικά στον Πρόεδρο της Βουλής εκατοντάδες ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσει οι υπουργοί σας; Και έρχεστε εδώ και μας μιλάτε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο; Όταν φέρνετε μεταμεσονύκτιες τροπολογίες, άσχετες με το θέμα του νομοσχεδίου, όταν ψηφίζετε διατάξεις που μετά κρίνονται αντισυνταγματικές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Πρόσφατο θέμα, ο οικοδομικός κανονισμός. Είναι ή δεν είναι έτσι; Και μάλιστα, μία αντισυνταγματική διάταξη που είναι συνδεδεμένη με το σκάνδαλο των πολεοδομιών, που συνδέεται και με την παραίτηση του γενικού Γραμματέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Και μετά έρχεστε και μας μιλάτε.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όπως ήδη ανέφερα, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας είναι βαθιά συντηρητικές, προβληματικές και επικίνδυνες για τα λαϊκά δικαιώματα. Αντίθετα, εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανοίξαμε εγκαίρως τη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με επεξεργασμένες προτάσεις και αλλαγές, αλλά και με κάποιους βασικούς πυλώνες.

Τι ενδιαφέρει σήμερα την κοινωνία στη συζήτηση για το Σύνταγμα; Το πρώτο και μεγάλο είναι το Κράτος Δικαίου, τα σοβαρά ζητήματα του Κράτους Δικαίου. Το δεύτερο είναι το δικαίωμα των πολιτών στην ευημερία, στην πρόσβαση στα βασικά αγαθά της ζωής, στην ποιότητα ζωής. Και βέβαια υπάρχει και ένα τρίτο μεγάλο θέμα: Η ενίσχυση της Δημοκρατίας, και της άμεσης Δημοκρατίας, αλλά και ταυτόχρονα η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, για τα οποία δεν έχετε προβλέψει στην πρότασή σας.

Και ξεκινάω με το θέμα του Κράτους Δικαίου. Στο άρθρο 86 πρέπει να απεξαρτηθεί η διαδικασία ελέγχου και δίωξης υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι μόνο μπορούμε να έχουμε και αξιοπιστία αλλά και απόδοση ευθυνών και δικαιοσύνης.

Στη Δικαιοσύνη: Πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, αλλά και εκδημοκρατισμός στη λειτουργία της.

Και τρίτον, κατοχυρωμένες συνταγματικά Ανεξάρτητες Αρχές. Εδώ πρέπει και να θωρακιστούν, αλλά πρέπει να μπει και στο Σύνταγμα το δικαίωμα των προέδρων να ενημερώνουν τη Βουλή, κάτι που απαγορεύσατε εσείς στη δική σας θητεία. Και, βέβαια, πρέπει να ενισχυθεί η προστασία των ατομικών και προσωπικών ελευθεριών και να αντιμετωπιστούν οι διακρίσεις.

Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, οφείλουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση – που δεν το επιτρέπει αυτό η κυβερνητική πλειοψηφία με τις μεθοδεύσεις της – και για άλλες μεγάλες βασικές ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας. Μεγάλο ζήτημα: ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας στην προστασία των δημόσιων αγαθών; Ποιες είναι οι δεσμεύσεις της στα θέματα των δικτύων μεταφοράς, των δικτύων ενέργειας; Πώς εξασφαλίζει τη λειτουργία και της οικονομίας και της κοινωνίας;

Δεύτερο ζήτημα: Τι πρέπει να κάνουμε σήμερα για την προστασία της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού, την προστασία των αναπήρων, των ευάλωτων, την υποχρέωση του κράτους στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης; Πώς οι μεγάλες δημόσιες πολιτικές βρίσκουν τη συνέχειά τους μες στο Σύνταγμα; Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η συνταγματική κατοχύρωση του χαρακτήρα του, αλλά και η δημόσια πολιτική στέγης – που δεν πρέπει να ταΐζει τις τράπεζες, όπως κάνει η δική σας πολιτική, αλλά να έχει ως υποχρέωση και δικαίωμα την εξασφάλιση της στέγης.

Και όλα αυτά μαζί να απαντούν και στη δημογραφική κρίση, με μια προοπτική δημογραφικής ενίσχυσης της χώρας μας και της περιφέρειας, προστατεύοντας ταυτόχρονα και συνταγματικά κατοχυρώνοντας τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τα εργασιακά δικαιώματα, τις αρμοδιότητες και τους πόρους της αυτοδιοίκησης, αλλά και την αποκέντρωση των αποφάσεων και των λειτουργιών.

Και βέβαια, στα μεγάλα θέματα ενίσχυσης της άμεσης Δημοκρατίας, παράλληλα με το ελλιπές, εδώ και επτά χρόνια, θέμα της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας, να ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών με θεσμούς, όπως είναι το δημοψήφισμα μετά από λαϊκή πρωτοβουλία και την ενίσχυση, περαιτέρω, της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας και επί πράξεων της Βουλής.

Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτές οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα πρέπει και θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συναίνεση, αλλά θα εξασφαλίζει πρώτα απ’ όλα το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή του Συντάγματος. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, κάτι στο οποίο εσείς όχι απλώς έχετε αποτύχει, αλλά το έχετε προσβάλλει με δικές σας μεθοδεύσεις.

Ειδικά σήμερα, οι 180 ψήφοι της Αναθεώρησης πρέπει να δοθούν από μία ανανεωμένη από τη λαϊκή εντολή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και εμείς εργαζόμαστε ώστε αυτή να είναι ισχυρά προοδευτική, άρα και μία απάντηση σε οποιοδήποτε δεξιό, ακροδεξιό και δήθεν αντισυστημικό σενάριο.

Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να προχωρήσουν οι μεγάλες προοδευτικές αλλαγές, τις οποίες εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέτουμε ήδη στον δημόσιο διάλογο.

Η Συνταγματική Αναθεώρηση με μία άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο για μια σύγχρονη, ανοιχτή και δίκαιη κοινωνία με ισχυρούς θεσμούς. Απαιτούνται όμως και ανατροπές, γιατί οι κατακτήσεις του συνταγματισμού στην παγκόσμια ιστορία επήλθαν κόντρα στην κυρίαρχη τάξη, όταν βασιζόταν σε ένα ισχυρό κοινωνικό προοδευτικό κίνημα.

Δεν πρέπει το Σύνταγμα να υπηρετεί τις κυβερνητικές επιδιώξεις και τις μεθοδεύσεις των ελίτ. Πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία, και αυτό θα επιτευχθεί μόνο όταν μία προοδευτική κυβέρνηση αντιστοιχεί σε ένα ριζοσπαστικό, καινοτόμο, ελπιδοφόρο πρόγραμμα, αλλά και στην κοινωνική βούληση.

Και γι’ αυτό είναι χρέος των προοδευτικών δυνάμεων να εργαστούμε για μια προοδευτική κοινωνική πλειοψηφία, που θα διεκδικήσει και θα εγγυηθεί πολιτικές, που θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και του σήμερα και του αύριο.

Εμείς ξεκαθαρίζουμε ότι θα αντιταχθούμε σε μια διαδικασία που υποτιμά την κορυφαία αυτή στιγμή, αλλά και στις προτάσεις μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης, γιατί αυτές δεν υπηρετούν τα συμφέροντα του λαού, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και εμείς δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε και να αντιπροσωπεύουμε, αλλά και να υποστηρίζουμε τις προτάσεις των πολιτών για Δημοκρατία και για μια επόμενη προοδευτική μέρα.