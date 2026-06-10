Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση των εργαζομένων για τους «ψευδοαπασχολούμενους»
Τι αναφέρει η επιστολή
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας απέστειλε επιστολή προς τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, με σκοπό να αναδείξει το σοβαρό ζήτημα των συναδέλφων και συναδελφισσών που εργάζονται στην Εθνική Τράπεζα, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται ως «αυτοαπασχολούμενοι» μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»).
Πρόκειται για εργαζόμενους που σε πολλές περιπτώσεις απασχολούνται στην Τράπεζα επί σειρά ετών, ακόμη και για περισσότερο από μία δεκαετία, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εκτελώντας τραπεζικές εργασίες. Παρ’ όλα αυτά, η εργασιακή τους σχέση δεν αναγνωρίζεται ως εξαρτημένη εργασία, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι αποδοχές τους να καθορίζονται αποκλειστικά μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης.
Αναλυτικά η επιστολή:
Ψευδο-αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σοβαρό ζήτημα της εργασιακής εκμετάλλευσης εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς ψευδο-αυτοαπασχόλησης στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και να ζητήσουμε τη συνδρομή και τις παρεμβάσεις σας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του προβλήματος.
Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι παρέχουν την εργασία τους με όρους πλήρους εξαρτημένης εργασίας — εντός των εγκαταστάσεων της Τράπεζας, με συγκεκριμένο ωράριο, υπό εποπτεία και με αντικείμενο που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες — εμφανίζονται τυπικά ως «ελεύθεροι επαγγελματίες» ή αυτοαπασχολούμενοι, στερούμενοι βασικών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.
Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα καθεστώς εκτεταμένων διακρίσεων σε σχέση με το τακτικό προσωπικό της Τράπεζας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
- Απουσία εργασιακής ασφάλειας
Οι ψευδο-αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν καμία κατοχύρωση της θέσης εργασίας τους. Μπορούν να απομακρυνθούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αποζημίωση και χωρίς ουσιαστική δυνατότητα διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους.
- Έλλειψη επιδομάτων εορτών και άδειας Δεν λαμβάνουν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα ούτε επίδομα άδειας.
- Έλλειψη κανονικής και ειδικών αδειών
Δεν προβλέπεται κανονική άδεια, φοιτητική άδεια, γονική άδεια ή άλλες ειδικές άδειες. Τυχόν χορήγηση ημερών άδειας γίνεται αποσπασματικά και κατά την απόλυτη κρίση του εκάστοτε προϊσταμένου.
- Απουσία προστασίας μητρότητας
Δεν υπάρχει πρόβλεψη για άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας. Στην πράξη, εργαζόμενες επιστρέφουν στην εργασία — συχνά μέσω τηλεργασίας — λίγες μόλις ημέρες μετά τον τοκετό.
- Έλλειψη αναρρωτικής άδειας
Δεν προβλέπεται καμία ουσιαστική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας ή προσωρινής ανικανότητας προς εργασία.
- Αποκλεισμός από εκπαίδευση και κατάρτιση
Οι εργαζόμενοι αυτοί αποκλείονται από εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια της Τράπεζας ή συμμετέχουν ανεπίσημα, χωρίς πιστοποίηση ή βεβαίωση παρακολούθησης.
- Έλλειψη προστασίας σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος
Παρότι πραγματοποιούν αυτοψίες σε εγκαταστάσεις και εργοτάξια, σε περίπτωση ατυχήματος αυτό δεν αναγνωρίζεται ως εργατικό, με αποτέλεσμα να μην προβλέπεται αποζημίωση ή ασφαλιστική κάλυψη αντίστοιχη με εκείνη των μισθωτών εργαζομένων.
- Υποχρέωση τήρησης ωραρίου
Παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεώνονται να τηρούν συγκεκριμένο ημερήσιο ωράριο εργασίας.
- Μη καταγραφή και αποζημίωση υπερωριών
Η υπερεργασία και η υπερωριακή απασχόληση ούτε καταγράφονται ούτε αποζημιώνονται.
- Άνιση μεταχείριση ως προς την τηλεργασία
Δεν τους παρέχεται δυνατότητα τηλεργασίας, ακόμη και όταν αυτή είναι τεχνικά απολύτως εφικτή και εφαρμόζεται για το τακτικό προσωπικό που εργάζεται στην ίδια διεύθυνση και στο ίδιο αντικείμενο.
Θεωρούμε ότι η παραπάνω κατάσταση συνιστά κατάφωρη παραβίαση βασικών αρχών της εργατικής νομοθεσίας και δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο.
Για τον λόγο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας, ώστε το ζήτημα να αναδειχθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μέσω ερωτήσεων, παρεμβάσεων ή άλλων πρόσφορων ενεργειών, με στόχο την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων αυτών και την αποκατάσταση ίσων εργασιακών δικαιωμάτων.
Ως σωματείο θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το συγκεκριμένο θέμα και να διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως του τυπικού καθεστώτος απασχόλησής τους.
πηγή στην Google
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