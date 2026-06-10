Εθνική Τράπεζα: Ανακοίνωση των εργαζομένων για τους «ψευδοαπασχολούμενους»

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας απέστειλε επιστολή προς τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, με σκοπό να αναδείξει το σοβαρό ζήτημα των συναδέλφων και συναδελφισσών που εργάζονται στην Εθνική Τράπεζα, αλλά εξακολουθούν να εμφανίζονται ως «αυτοαπασχολούμενοι» μέσω δελτίου παροχής υπηρεσιών («μπλοκάκι»).

Πρόκειται για εργαζόμενους που σε πολλές περιπτώσεις απασχολούνται στην Τράπεζα επί σειρά ετών, ακόμη και για περισσότερο από μία δεκαετία, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εκτελώντας τραπεζικές εργασίες. Παρ’ όλα αυτά, η εργασιακή τους σχέση δεν αναγνωρίζεται ως εξαρτημένη εργασία, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται από την προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και οι αποδοχές τους να καθορίζονται αποκλειστικά μέσω ατομικής διαπραγμάτευσης.

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Αναλυτικά η επιστολή:

Ψευδο-αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σοβαρό ζήτημα της εργασιακής εκμετάλλευσης εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς ψευδο-αυτοαπασχόλησης στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και να ζητήσουμε τη συνδρομή και τις παρεμβάσεις σας για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πρόκειται για εργαζόμενους οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι παρέχουν την εργασία τους με όρους πλήρους εξαρτημένης εργασίας — εντός των εγκαταστάσεων της Τράπεζας, με συγκεκριμένο ωράριο, υπό εποπτεία και με αντικείμενο που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες — εμφανίζονται τυπικά ως «ελεύθεροι επαγγελματίες» ή αυτοαπασχολούμενοι, στερούμενοι βασικών εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα καθεστώς εκτεταμένων διακρίσεων σε σχέση με το τακτικό προσωπικό της Τράπεζας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: