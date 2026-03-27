Νίκος Ανδρουλάκης: Live η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο 4ο τακτικό συνέδριο του κόμματος με φόντο την ανάδειξη νέας Κ.Ε.
Δείτε την ομιλία στο Τάε Κβο Ντο
Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», άνοιξε τις εργασίες του το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο Τάε Κβον Ντο, στο Φάληρο.
«Όλοι μαζί να πέσει η ΝΔ και να γράψουμε μαζί μια νέα σελίδα για την πατρίδα και τον λαό μας», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Δείτε live την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη:
Από νωρίς το απόγευμα, εκατοντάδες στελέχη και μέλη του κόμματος κατέφτασαν στον χώρο, παίρνοντας τις θέσεις τους ενόψει της τριήμερης πολιτικής διαδικασίας. Οι εκλεγμένοι σύνεδροι παρέλαβαν τις διαπιστεύσεις τους στην είσοδο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί προσωρινός συνωστισμός λόγω της αυξημένης προσέλευσης και των ελέγχων ασφαλείας.
Σημαίες και ερωτηματολόγια στις θέσεις των συνέδρων
Κάθε θέση ήταν εξοπλισμένη με σημαία του ΠΑΣΟΚ και ερωτηματολόγιο για τις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνέδρους να καταθέσουν τις απόψεις τους για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.
Οπτικοακουστικό σκηνικό με συνθήματα και πλακάτ
Το συνέδριο πλαισιώνεται από μεγάλες οθόνες που προβάλλουν τα συνθήματα του κόμματος, ενώ πλακάτ υπενθυμίζουν ότι πρόκειται για το 4ο τακτικό συνέδριο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό περιβάλλον για τους συμμετέχοντες.
Παρόντες στο συνέδριο είναι οι Γιώργος Παπανδρέου και Ευάγγελος Βενιζέλος, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Γραμματέας της ΚΠΕ Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο Πάρις Κουκουλόπουλος, που διαδέχτηκε τον διαγραφέντα Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο στην αντιπροεδρία της Βουλής, ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά Ανδρέας Τσούνης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Σημειώνεται ότι το Σάββατο, παράλληλα με τις ομιλίες των συνέδρων, θα πραγματοποιηθούν θεματικά τραπέζια με θέματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, η Άμυνα και η Εξωτερική Πολιτική, η ομογένεια, τα εργασιακά, η κοινωνική πολιτική και η «συμπαράταξη δυνάμεων ενόψει των εκλογών».
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, οπότε θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις