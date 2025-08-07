Νίκος Ανδρουλάκης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά: «Κουράγιο και δύναμη»

Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», προσθέτει ο κ. Ανδρουλάκης.

