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Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: “Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς”

Εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανα αναφορά στο κύκλωμα στις πολεοδομίες

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: “Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς”
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Όσο και να προσπαθεί να κρυφτεί, θα αναγκαστεί σύντομα να απολογηθεί για ακόμα ένα σκάνδαλο διαφθοράς», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς για τον πρωθυπουργό σε ανακοίνωσή του σχετικά με το «σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες».

Σχολιάζει ότι «ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς στην πολεοδομία δήλωσε σαν να εμφανίστηκε τώρα στη χώρα ότι ‘δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι’. Λες και δεν επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, λες και δεν έχει ευθύνες».

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«Εδώ ταιριάζει απόλυτα η ρήση του λαού μας ‘εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι», προσθέτει.

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