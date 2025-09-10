Μητσοτάκης: “Το θάρρος των Ελλήνων πυροσβεστών ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης”

Την ευγνωμοσύνη του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αναφορά της στους Έλληνες δασοπυροσβέστες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά των δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία το περασμένο καλοκαίρι.

«Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε τους θαρραλέους Έλληνες πυροσβέστες που στάθηκαν στο πλευρό της Ισπανίας. Το θάρρος τους ενσαρκώνει το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης – ενωμένοι προστατεύουμε, ενωμένοι νικάμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά του στο X ο κ. Μητσοτάκης.

Thank you, @vonderleyen, for honoring our brave Greek firefighters who stood by Spain this summer. Their courage embodies the spirit of European solidarity at its best — united we protect, united we prevail. pic.twitter.com/7R2KMxduJD— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 10, 2025

Η αναφορά της Προέδρου της Κομισιόν έγινε κατά την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, κατά την οποία εξήρε τη συμβολή των Ελλήνων δασοφυλάκων στην κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών στην Αστούριας.