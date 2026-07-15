Μουντιάλ 2026: «Πειρατές, σφετεριστές, εισβολείς» – Τα εμπρηστικά σχόλια της αντιπροέδρου της Αργεντινής πριν τον ημιτελικό με την Αγγλία

Σε εμπόλεμη ζώνη μετατρέπεται το σκηνικό ενόψει του αποψινού μεγάλου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία.

Λίγες ώρες πριν από το εναρκτήριο σφύριγμα, η αντιπρόεδρος της Αργεντινής, Βικτόρια Βιγαρουέλ, προκάλεσε διπλωματικό και αθλητικό σεισμό, αναζωπυρώνοντας την ιστορική εθνική έχθρα των δύο χωρών με μια άκρως επιθετική ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

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Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque…— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Η 51χρονη πολιτικός, η οποία απολαμβάνει υψηλά ποσοστά δημοτικότητας, αναφέρθηκε ευθέως στα νησιά Φόκλαντς (Μαλβίνες) και στον Λιονέλ Μέσι, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά των Άγγλων.

«Παίζουμε εναντίον των σφετεριστών πειρατών. Αυτός δεν είναι απλώς ένας ακόμη αγώνας. Δεν θα είμαι πολιτικά ορθή ή ψυχρή. Εναντίον των Άγγλων, είναι πάντα κάτι περισσότερο.

Είναι οι Μαλβίνες, είναι ο Ντιέγκο, είναι ο τελευταίος χορός του Λέο, είναι να βάλουμε φρένο στους εισβολείς. Εμπρός Αργεντινή! Γιατί μέχρι την τελευταία μας ανάσα, θα διεκδικούμε αυτό που μας ανήκει», ανέφερε.

Τιτανομαχία στο χορτάρι με φόντο τον τελικό

Πέρα από το εκρηκτικό πολιτικό παρασκήνιο, η αναμέτρηση εντός των τεσσάρων γραμμών αναμένεται συγκλονιστική.

Οι εν ενεργεία Παγκόσμιοι Πρωταθλητές του Λιονέλ Μέσι διασταυρώνουν τα ξίφη τους με την εθνική Αγγλίας των Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026.

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Το κίνητρο είναι τεράστιο και για τις δύο πλευρές. Η Αργεντινή στοχεύει στην υπεράσπιση του τίτλου της και στο ιδανικό κλείσιμο της μυθικής καριέρας του αρχηγού της.

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Η Αγγλία επιδιώκει να ξορκίσουν μια «κατάρα» 60 ετών χωρίς διεθνή τίτλο, γράφοντας χρυσή ιστορία.

Ένα «ντέρμπι μίσους» γεμάτο ιστορία

Η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο χώρες είναι από τις πιο βαθιές και «αιματηρές» στον παγκόσμιο αθλητισμό. Το αποψινό παιχνίδι ξυπνά μνήμες που έχουν σημαδέψει ανεξίτηλα την ιστορία των Μουντιάλ.

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Από το εμβληματικό «χέρι του Θεού» και το σόλο του Ντιέγκο Μαραντόνα το 1986, μέχρι την πολύκροτη αποβολή του Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά την προκλητική αντίδραση του Ντιέγκο Σιμεόνε το 1998, η ένταση παραμένει αμείωτη. Semi-final settings 📍 pic.twitter.com/JvGujvQKVV ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Αν και οι Άγγλοι διατηρούν την προϊστορία με το μέρος τους στις αναμετρήσεις των Παγκοσμίων Κυπέλλων, οι δύο ομάδες έχουν να τεθούν αντιμέτωπες στη διοργάνωση από το 2002, γεγονός που προσδίδει στη σημερινή σύγκρουση χαρακτήρα ιστορικού γεγονότος.