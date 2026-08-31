Μητσοτάκης στον πρόεδρο του Λιβάνου: “Η Ελλάδα στέκεται δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές – Είμαστε αδερφοί λαοί”

Με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, συναντήθηκε σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου», επισημαίνοντας ότι «το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή και στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό αμερικανική διαμεσολάβηση.

«Χαιρετίζω την προσπάθεια διαπραγμάτευσης με το Ισραήλ με αμερικανική διαμεσολάβηση. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα σε κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης και αμοιβαίας συνεννόησης», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως τόνισε, «η ασφάλεια του Λιβάνου και του Ισραήλ δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους».



Αποστολή στρατιωτικού υλικού στον Λίβανο

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα προς τον Λίβανο, η οποία περιλαμβάνει τεθωρακισμένα οχήματα.

«Χαίρομαι για τη δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού από την Ελλάδα στον Λίβανο με τα τεθωρακισμένα οχήματα. Είναι μία ακόμη χειροπιαστή απόδειξη ότι η αλληλεγγύη μας δεν εξαντλείται στα λόγια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον Λίβανο με πρόσθετο υλικό, με στόχο την ενίσχυση των λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων ώστε «να μπορέσουν να ασκήσουν κυριαρχία, ειδικά στον λιβανέζικο Νότο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζοζέφ Αούν: «Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Λιβάνου αποτελούν παράδειγμα για όλους τους γείτονες»

Στις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Βηρυτού αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, στις δηλώσεις μετά το τέλος της συνάντησής του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Αούν τόνισε ότι αυτές οι σχέσεις έρχονται από παλιά και αποτελούν παράδειγμα για όλες τις γειτονικές χώρες, ενώ υποστήριξε ότι μπορεί να αναπτυχθούν περαιτέρω σε τομείς, όπως η οικονομία, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Προσέθεσε επίσης ότι τις δύο χώρες τις ενώνουν κοινά θέματα, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές και η ελευθερία στο παγκόσμιο εμπόριο.

Εξέφρασε δε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα του σε όλους τους τομείς, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη στήριξη του στρατού του Λιβάνου. Όπως ανέφερε, η Μεσόγειος αποτελεί μια θάλασσα που ενώνει και που δεν χωρά ο εξτρεμισμός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου αναφέρθηκε στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο εσωτερικό και τα οποία θα λυθούν εφόσον, όπως είπε, τερματιστεί η κατοχή και εφόσον ο στρατός του Λιβάνου ελέγξει ολόκληρη την επικράτεια. Σημείωσε δε ότι ο Λίβανος προσβλέπει στην υποστήριξη της Ελλάδας στα διεθνή φόρα, τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο τη δημιουργία μίας στρατηγικής σχέσης με τις Βρυξέλλες.

Ο κ. Αούν έκανε ειδική αναφορά στην ελληνορθόδοξη κοινότητα της χώρας του, στην οποία ανήκουν και πολίτες που δεν έχουν ελληνική καταγωγή, η οποία διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο στη χώρα. «Αυτό δείχνει πόσο η ιστορία μάς ενώνει και αυτό θέλουμε σήμερα να το ενισχύσουμε για ένα λαμπρό μέλλον», σημείωσε με νόημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφέρθηκε και στο Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος, όπως υπογράμμισε, έγραψε στο παρελθόν για το πώς μπορεί μια τέχνη από τη Βηρυτό να φτάσει στην Αθήνα.

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του Λιβάνου είπε «ζήτω οι σχέσεις των δύο χωρών, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω ο Λίβανος».