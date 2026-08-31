Εθνική Μπάσκετ: Χωρίς τον Παπανικολάου στον “πρόωρο τελικό” κόντρα στην Ισπανία

Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται την Ισπανία απόψε (31/8, 19:00) στο Telekom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι η επιστροφή στις νίκες, προκειμένου να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στη διοργάνωση του Κατάρ.

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Μετά την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στη Ρίγα, η Ελλάδα υποχώρησε στο 3-4, βλέποντας τα περιθώρια λάθους να μηδενίζονται. Πλέον, το επερχόμενο παιχνίδι με την πρωτοπόρο του ομίλου Ισπανία (5-2) παίρνει χαρακτήρα πρόωρου τελικού.

Ωστόσο, ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει μια σημαντική απουσία για τον σχεδιασμό του, καθώς ο Κώστας Παπανικολάου τέθηκε εκτός μάχης. Ο αρχηγός της ελληνικής ομάδας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο στη χθεσινή προπόνηση, με την θέση του στην 12άδα να παίρνει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Ο αρχηγός της Εθνικής, Κώστας Παπανικολάου δε θα δώσει το “ παρών” στην αποψινή (19.00) αναμέτρηση με την Ισπανία στο Telecom Center Athens.

Στη διάρκεια της χθεσινής προπόνησης ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός 12άδας, στην οποία επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Αναλυτικά οι 12 διαθέσιμοι παίκτες για σήμερα είναι οι, Νικ Καλάθης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Ομηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδης, Νάσος Μπαζίνας».



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Από ήττα προέρχεται και η Ισπανία, 95-89 στην Σαραγόσα από την Πορτογαλία, ωστόσο με 5-2 παραμένει επικεφαλής του ομίλου μαζί με την Ουκρανία. Ο προπονητής της ομάδας, Τσους Ματέο, θα έχει στη διάθεσή του τους εξής παίκτες: Άλβαρο Καρντένας (Βαλένθια), Μπάμπα Μίλερ (Κλίπερς), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Μάβερικς), Χάιμε Πραντίγια (Ρεάλ), Μάριο Σεντ-Σουπερί (Βαλένθια), Νταρίο Μπριθουέλα (Μπαρτσελόνα), Αλμπέρτο Ντίαθ (Μάλαγα), Ούγκο Γκονζάλεθ (Σέλτικς), Γουίλι Ερνανγκόμεθ (Μάλαγα), Αντάι Μάρα (Θάντερ), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (Παναθηναϊκός), Ζοέλ Πάρα (Μπαρτσελόνα).

Διαιτητές του αγώνα θα είναι οι Βόιτσιεχ Λίτσκα (Πολωνία), Μάρτιν Βούλιτς (Κροατία) και Μίχαλ Προτς (Κροατία).

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Το πρόγραμμα του ομίλου (31/8):

Ελλάδα-Ισπανία 19:00 Πορτογαλία-Γεωργία 21:00 Μαυροβούνιο-Ουκρανία 21:30

Βαθμολογία

1. Ισπανία 5-2

2. Ουκρανία 5-2

3. Μαυροβούνιο 4-3

4. Πορτογαλία 4-3

5. Γεωργία 4-3

6. Ελλάδα 3-4

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Επόμενη αγωνιστική (26/11):

Ελλάδα-Γεωργία

Μαυροβούνιο-Ισπανία

Πορτογαλία-Ουκρανία