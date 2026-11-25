Την υποχρέωση καταγραφής στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμες διανομής, επισήμανε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων το νομοσχέδιο που θέτει «Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας».

Όπως είπε, με τη σύσταση Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας στο «Εργάνη-2» θα ξέρουμε, τελικά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, παρέχουν υπηρεσία δηλαδή, σε αυτές τις πλατφόρμες. Με βάση τη νέα ρύθμιση, πλατφόρμες και διαμεσολαβητές εγγράφονται και δηλώνουν την εργασία όλων όσων εργάζονται μέσω αυτών, «είτε αυτός είναι μισθωτός, είτε είναι αυτοπασχολούμενος», δηλαδή, ανεξαρτήτως συμβατικού καθεστώτος. Όπως σημείωσε, το Μητρώο προβλέπεται να διαλειτουργήσει με πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη μεγαλύτερη προστασία όλων. Πρόσθεσε, δε, ότι «συστηματική καταγραφή σημαίνει αποτελεσματικότερη εποπτεία και ασφαλέστερο περιβάλλον για όλους τους πολίτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των πλατφορμών. Σκεφτείτε ότι όλες αυτές, πολύ μεγάλο μέρος τους, παρέχονται στα σπίτια των πολιτών».

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Αναλύοντας τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η κα Κεραμέως είπε ότι μπαίνουν κανόνες στον «αλγόριθμο» που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες, οι οποίες υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν όσους εργάζονται, μέσω αυτών, για τα αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης και λήψης αποφάσεων. «Αυτό το «μαύρο κουτί», τελικά, τί δεδομένα χρησιμοποιεί, τί λαμβάνει υπόψη για να αποφασίσει ποιος παίρνει ανάθεση, ποιος προάγεται, ποιανού η συνεργασία διακόπτεται κοκ. Εγγράφως, σε σαφή και κατανοητή γλώσσα, συνοπτικά, το αργότερο από την πρώτη εργάσιμη μέρα και πριν από κάθε σημαντική μεταβολή. Άρα, οι διανομείς θα ξέρουν πλέον τι επηρεάζει τις πτυχές αυτές της εργασιακής τους σχέσης τις αναθέσεις, τις αμοιβές» είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η καρδιά του νομοσχεδίου είναι ο «ανθρώπινος έλεγχος»: «Οι αποφάσεις περιορισμού, αναστολής, παύσης ενός λογαριασμού ή μιας συμβατικής σχέσης προβλέπεται στο νομοσχέδιο και αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από άνθρωπο», και αν διαπιστωθεί παραβίαση δικαιωμάτων, η απόφαση διορθώνεται ή, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, προβλέπεται επαρκής αποζημίωση.

Για τις διατάξεις που αφορούν στην πραγματική εργασιακή σχέση και την ουσιαστική προστασία που απορρέει από αυτή, η κα Κεραμέως είπε ότι προβλέπεται στο νομοσχέδιο αυτό ένα μαχητό τεκμήριο εξαρτημένης εργασίας. «Δηλαδή, όταν το σύνολο των πραγματικών περιστατικών δείχνει ότι η πλατφόρμα ασκεί διεύθυνση και έλεγχο, όταν για παράδειγμα υποχρεώνει σε αποδοχή αναθέσεων απαγορεύει σε ένα διανομέα να συνεργαστεί με κάποιον άλλον ή όταν επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις τότε τεκμαίρεται ότι η σχέση είναι εξαρτημένης εργασίας». Σημείωσε ωστόσο ότι το νομοσχέδιο και η (σχετική ευρωπαϊκή) οδηγία δεν καθιστά αυτομάτως μισθωτούς όλους όσοι εργάζονται μέσω πλατφορμών. Επιτρέπει τόσο τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας όσο και τις συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου. Η ουσία πίσω από τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εξής. Να αναγνωρίζεται η πραγματική εργασιακή σχέση όποια κι αν είναι αυτή».

Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κερδίζει ο εργαζόμενος, που αποκτά διαφάνεια, προστασία των δεδομένων του, της υγείας και της ασφάλειάς του και «έναν άνθρωπο απέναντί του» όταν κρίνεται η δουλειά του, κερδίζουν οι επιχειρήσεις που αποκτούν ένα σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο, προβλεψιμότητα και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, κερδίζουν οι πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές, με περισσότερη διαφάνεια και ασφάλεια, και κερδίζει και η πολιτεία με συστηματική καταγραφή και μια πιο αποτελεσματική εποπτεία.

Τέλος, η κα Κεραμέως ανέφερε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει βελτιώσεις στη λήψη γονικών και άλλων αδειών για εργαζόμενες οικογένειες καθώς και την ασφαλιστική κάλυψη των νέων έως 26 ετών από τους γονείς τους όταν δεν έχουν δηλωθεί ως φοιτητές ή όταν σταματήσουν να εργάζονται.