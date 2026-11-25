Μεγάλο κύκλωμα παράνομης είσπραξης αποζημιώσεων για υπηρεσιακές μετακινήσεις δημοσίων υπαλλήλων ξεσκέπασε η ΕΛ.ΑΣ, μετά από περισσότερο από έναν χρόνο ερευνών.

Μάλιστα, «εγκέφαλοι» του κυκλώματος φέρονται να είναι ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και ένας στρατιωτικός, που συνελήφθησαν από την αστυνομία μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις σε Αθήνα και Ιωάννινα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, με την συνολική οικονομική ζημία που φέρεται να υπέστη το Ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται σε 12.650.000 ευρώ.

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συντονισμένες έρευνες σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, καταλήγοντας στη σύλληψη 22 ατόμων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 8 ένστολοι.

Εταιρείες – βιτρίνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να αξιοποιούσαν σε αρκετές περιπτώσεις εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, πάντως, οι εικονικές αποδείξεις που χορηγούνταν σε δημόσιους υπαλλήλους εκδίδονταν από υπαρκτά καταλύματα, τα οποία φέρονται να βρίσκονταν υπό τη διαχείριση των μελών του κυκλώματος.

Πρόκειται για δύο εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες φέρονται να είχαν οργανώσει ένα σύστημα έκδοσης εικονικών αποδείξεων διαμονής, ώστε ένστολοι να εισπράττουν παράνομα αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει διαμονή σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι τέσσερις αστυνομικοί και ένας αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, την ώρα που παραλάμβαναν εικονικές αποδείξεις διαμονής.

Την ίδια ώρα, η έρευνα έχει επεκταθεί σε δεκάδες ακόμη πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των αρμόδιων υπηρεσιών βρίσκονται τουλάχιστον 60 λιμενικοί, 23 αστυνομικοί, μία πολιτική υπάλληλος και ακόμη 17 δημόσιοι λειτουργοί. Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και μία δικαστική υπάλληλος.

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Σε ό,τι αφορά τη δομή των δύο εγκληματικών οργανώσεων, σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, την ηγεσία της πρώτης φέρεται να είχε αναλάβει μία γυναίκα, ενώ επικεφαλής της δεύτερης φέρεται να ήταν ένας άνδρας.

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ συγκέντρωσαν μεγάλο αριθμό στοιχείων και πειστηρίων, τα οποία θα εξεταστούν για την περαιτέρω διαλεύκανση της υπόθεσης.