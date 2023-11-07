Μητσοτάκης στο Politico: Θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο συμμετοχής σε θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο για τη Γάζα

Το βλέμμα της Ελλάδας είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή όπου ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς απειλεί να τινάξει στον αέρα την ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή.

Έπειτα από την παρουσία του στη Διάσκεψη για την Ειρήνη, που διοργάνωσε στο Κάιρο ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ Σίσι, ο πρωθυπουργός έχει λάβει πρόσκληση από το Εμανουέλ Μακρόν να δώσει το παρόν στη Διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι την Πέμπτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο Pοlitico – σε συνέντευξη που θα προβληθεί στην Πέμπτη – ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει ότι η Ελλάδα θα εξετάσει το ενδεχόμενο συμμετοχής σε έναν θαλάσσια διάδρομο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, εάν τα πλοία μπορούσαν να λειτουργήσουν υπό πλήρη προστασία.

Επιπλέον, σημειώνει ότι θα συζητήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές ανθρωπιστικής βοήθειας, με τον Γάλλο πρόεδρο και τους υπόλοιπους ηγέτες.

«Λόγω της γεωγραφίας μας, εάν μπορούμε να μεταφέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια με οργανωμένο τρόπο και να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια αυτή φτάνει σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται περισσότερο, θα χαρούμε να το κάνουμε. Είχαμε ένα αεροπλάνο που προσγειώθηκε στην Αίγυπτο, παραδίδοντας ανθρωπιστική βοήθεια και αν μπορούμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα ενός θαλάσσιου διαδρόμου θα χρειαζόταν την πλήρη προστασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, για να διασφαλιστεί ότι τα πλοία θα μπορούσαν να έχουν ασφαλή πρόσβαση στη Γάζα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Προσαγωγές στα Εξάρχεια – Εμπόδιζαν την είσοδο στο εργοτάξιο του μετρό στην πλατεία

Άνοιξε καρότσα φορτηγού και γέμισε χώματα ο Κηφισός – Κίνηση και ουρές χιλιομέτρων (pics)