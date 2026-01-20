Μητσοτάκης σε Τασούλα: “Να πρυτανεύσει η λογική για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ”

Με αναφορές στις διεθνείς εξελίξεις άρχισε η καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, απηύθυνε έκλληση «να πρυτανεύσει η λογική και ο διάλογος για να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ε.Ε.-ΗΠΑ».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ, αλλά είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για να προσθέσει ότι η χώρας μας «έχει αγωνιστεί για την υπεράσπιση της πολυμέρειας και του Διεθνούς Δικαίου».

Στην αρχή του διαλόγου μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας «σας φέρνω νέα ταραγμένων καιρών» καθώς, όπως είπε, «το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς διεθνείς γεωπολιτικές και γεωοικονομικές προκλήσεις» και «αμφισβητούνται βασικές σταθερές στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και ευημερία».

«Σε αυτό το περιβάλλον πρώτο είναι το συμφέρον της Πατρίδας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός και χαρακτήρισε «εθνική προτεραιότητα» την «ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και της αποτρεπτικής μας ικανότητας».

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Κύριε Πρόεδρε αύριο αναχωρώ για έναν κύκλο διεθνών επαφών. Θα βρεθώ πρώτα στο Νταβός και μετά στις Βρυξέλλες για ένα έκτακτο ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Ξέρετε μερικές φορές την ιστορικότητα των στιγμών δεν την αντιλαμβανόμαστε τη στιγμή που εξελίσσονται τα γεγονότα αλλά με κάποια χρονική απόσταση. Πιστεύω όμως ότι πράγματι το 2026 μπήκε με πρωτοφανείς προκλήσεις για το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο όπως αυτό οικοδομήθηκε ουσιαστικά μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία. Και πιστεύω ότι σε αυτές τις στιγμές πρόκλησης πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική, ο διάλογος, οι ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα ειδικά όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα μέλος της ΕΕ, μία χώρα η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μια χώρα η οποία έχει αγωνιστεί για να υπερασπιστεί την πολυμέρεια, το διεθνές δίκαιο ως το μόνο σημείο αναφοράς για την επίλυση των διεθνών διαφορών και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτήν τη θέση.

Ταυτόχρονα, αναγνωρίζουμε κ. Πρόεδρε απόλυτα ότι σε αυτό το περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει να τοποθετούμε το συμφέρον της πατρίδας μας. Και η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, η ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα της πατρίδας μας ανάγεται πια σε μια πρώτη πολιτική αλλά -τολμώ να πω- και εθνική προτεραιότητα. Και το λέω αυτό με αφορμή την έλευση του “Κίμωνα”. Βρεθήκαμε μαζί στη γέφυρα αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου πριν από λίγες μέρες. Ένα πλοίο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού, ακολουθούν άλλα τρία και φυσικά πολλές άλλες επενδύσεις έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να προβάλλει ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας αλλά και περιφερειακής ισχύος σε μία ταραγμένη γειτονιά. Από κει και πέρα ελπίζω όπως είπα και πριν ότι στις σχέσεις ΕΕ και ΗΠΑ θα πρυτανεύσει τελικά η λογική. Ότι δεν θα διαβούμε τον Ρουβίκωνα ως προς κινήσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν αλλά από τις οποίες δεν θα υπάρχει εύκολα επιστροφή. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και στο Νταβός και στις Βρυξέλλες. Και βέβαια πάντα στο Νταβός είναι μία ευκαιρία να προβάλλουμε και τις επιτυχίες της χώρας στον τομέα της οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών χτύπησε το καμπανάκι του Eurogroup ως προεδρεύων. Υπάρχει μια αναγνώριση πιστεύω, συνολική, καθολική της προόδου που η Ελλάδα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά.

Οπότε σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών και ωκεανών και θα’ λεγα ότι στις ταραγμένες θάλασσες πρώτα και πάνω απ’ όλα πρέπει το σκαρί της πατρίδας να είναι ασφαλές αλλά να έχει και σταθερή πορεία προς την πρόοδο και προς τη σταθερότητα και την ασφάλεια».