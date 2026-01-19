Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας;
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελληνοτουρκικά – Χάγη ή διάλογος: Ποια στρατηγική εξυπηρετεί σήμερα τα συμφέροντα της Ελλάδας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι λύσεις που θα δοθούν στον πρωτογενή τομέα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες» – Δείτε live

Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι λύσεις που θα δοθούν στον πρωτογενή τομέα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες» – Δείτε live
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων με τίτλο «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών και συνδιοργανώνεται από το περιοδικό «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο ανοιχτών διαλόγων με προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε Live:

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ