Κυριάκος Μητσοτάκης: «Οι λύσεις που θα δοθούν στον πρωτογενή τομέα πρέπει να σέβονται τις δημοσιονομικές δυνατότητες» – Δείτε live
Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη
Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων με τίτλο «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών και συνδιοργανώνεται από το περιοδικό «The Books’ Journal» και το Ωδείο Αθηνών, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο ανοιχτών διαλόγων με προσωπικότητες της δημόσιας ζωής.
Δείτε Live:
