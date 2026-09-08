Απόδραση από το Εφετείο: Πήγε μόνος του και διέφυγε μετά την έκδοση φυλακιστηρίου

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά την απόδραση 26χρονου από το Εφετείο Αθηνών, στους Αμπελοκήπους, το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:30, όταν ο άνδρας κατάφερε να διαφύγει από την επιτήρηση υπαλλήλων της Δικαστικής Αστυνομίας.

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Προσήλθε μόνος του στο δικαστήριο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο 26χρονος είχε προσέλθει μόνος του στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Μετά την έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης και του σχετικού φυλακιστηρίου, οδηγήθηκε από υπαλλήλους της Δικαστικής Αστυνομίας στο γραφείο εκκαθάρισης.

Εκεί, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, διέφυγε από την προσοχή των υπαλλήλων και τράπηκε σε φυγή.

Σε εξέλιξη οι αναζητήσεις

Οι αρμόδιες Αρχές ενημερώθηκαν για την απόδραση και ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 26χρονου.

Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και ο τρόπος με τον οποίο κατάφερε να εγκαταλείψει το δικαστικό μέγαρο.