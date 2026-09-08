Μητσοτάκης: «Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα» – Αλ Σίσι: «Ορόσημο» η ενεργειακή διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας

Σαφές μήνυμα ότι η επιδίωξη σταθερότητας και διαλόγου δεν συνεπάγεται υποχωρητικότητα ή ανοχή σε τετελεσμένα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελ Αλαμέιν, μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου.

Κατά τις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο πρωθυπουργός ανέδειξε τη στρατηγική σημασία του τριμερούς σχήματος για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

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Όπως τόνισε, οι τρεις ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις μεγάλες περιφερειακές προκλήσεις, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία τους αποτελεί ένα θετικό υπόδειγμα συνεννόησης, το οποίο προτάσσει τη θετική ατζέντα και δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν ανέχεται τετελεσμένα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προσήλωση των τριών χωρών στο διεθνές δίκαιο και, ειδικότερα, στο Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν αποδείξει στην πράξη πως η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μπορεί να επιτυγχάνεται μέσα από τον διάλογο.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία μερικής οριοθέτησης των δύο χωρών, τονίζοντας ότι απέδειξε πως, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα, μπορούν να επιτευχθούν αμοιβαία επωφελείς συγκλίσεις που ενισχύουν τη σταθερότητα στην περιοχή.

«Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγισή μας συνολικά, τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο», ανέφερε.

Στη συνέχεια έστειλε το δικό του μήνυμα, υπογραμμίζοντας:

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«Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής».

Γάζα: Στήριξη στη λύση δύο κρατών και αφοπλισμός της Χαμάς

Αναφερόμενος στη Γάζα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη των τριών χωρών σε μια δίκαιη ειρήνη, στη βάση της λύσης των δύο κρατών.

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Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη να φτάνει ανεμπόδιστα η ανθρωπιστική βοήθεια στους αμάχους και να προχωρήσει ο αφοπλισμός της Χαμάς.

Για τον Λίβανο, σημείωσε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος τάσσονται υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας του σε ολόκληρη την επικράτειά του.

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Λιβύη και μεταναστευτικές ροές

Για τη Λιβύη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι τρεις χώρες στηρίζουν την ενότητά της και μια πολιτική διαδικασία υπό λιβυκή ιδιοκτησία και την αιγίδα του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς ξένες παρεμβάσεις και να οδηγήσει στη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το ζήτημα των παράνομων μεταναστευτικών ροών από την Ανατολική Λιβύη προς την Ελλάδα.

Παράλληλα, συνεχάρη τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι για την αποφασιστικότητα που επιδεικνύει η Αίγυπτος στη διαχείριση και αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η αναφορά στο Κυπριακό

Για το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη συμπαράσταση της Ελλάδας στην προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης, στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου. Στηρίζουμε τις προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών», υπογράμμισε.

«Παγκόσμιας σημασίας» η ελευθερία της ναυσιπλοΐας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ζήτημα παγκόσμιας σημασίας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, το θέτει σε απόλυτη προτεραιότητα.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η ελληνική προεδρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδιάζει νέες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Στρατηγικής σημασίας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη συνεργασία των τριών χωρών στους τομείς της ενέργειας, της συνδεσιμότητας και των επενδύσεων.

Χαρακτήρισε έργο στρατηγικής σημασίας την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Αιγύπτου και ανέδειξε τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου.

Όπως εξήγησε, φυσικό αέριο που θα παράγεται στην Κύπρο θα μπορεί να μεταφέρεται στις υποδομές της Αιγύπτου για υγροποίηση και στη συνέχεια να διοχετεύεται στην Ευρώπη μέσω της Αλεξανδρούπολης, καλύπτοντας ανάγκες χωρών της Νοτιοανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης.

«Είναι υπόδειγμα ενεργειακής συνεργασίας», τόνισε.

Αλ Σίσι: Πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας

Τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, μετά την ολοκλήρωση της άτυπης τριμερούς συνάντησης στο Ελ Αλαμέιν.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή διασύνδεση με την Ελλάδα, στη συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου και στον συντονισμό των τριών χωρών σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Χαρακτήρισε τον τριμερή μηχανισμό πρότυπο στρατηγικής περιφερειακής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο κοινό όφελος και στην προάσπιση των κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, τόνισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Αίγυπτος διαθέτουν κοινή βούληση για την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή, με σεβασμό στην κυριαρχία των κρατών.

«Ορόσημο» η ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας

Αναφερόμενος στην ενέργεια, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι κατέστησε σαφές ότι αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της τριμερούς σχέσης.

Όπως ανέφερε, η Αίγυπτος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση των έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και ειδικότερα στη διασύνδεση Αιγύπτου–Ελλάδας, την οποία χαρακτήρισε «πραγματικό ορόσημο» για την ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ολοκλήρωσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και, στη συνέχεια, την επανεξαγωγή του προς τις ευρωπαϊκές αγορές.

Συντονισμός σε άμυνα και ασφάλεια

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αιγύπτιος πρόεδρος και στην αμυντική διάσταση του τριμερούς σχήματος.

Όπως σημείωσε, η συνεργασία Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου δεν περιορίζεται στην πολιτική, στην οικονομία και στον πολιτισμό, αλλά περιλαμβάνει και τον συντονισμό στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων.

Συνέδεσε την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο με την προσήλωση των τριών κρατών στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, τη στήριξη των εθνικών θεσμών και τον σεβασμό της κρατικής κυριαρχίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού και της οικονομικής συνεργασίας, καθώς και νέες επενδυτικές δυνατότητες στην Αίγυπτο.

Μεταξύ των τομέων που συζητήθηκαν ήταν η τεχνολογία και η πληροφορική, ο τουρισμός, η βιομηχανία, η υγεία, η εκπαίδευση, οι κατασκευές και οι υποδομές.

Γάζα: «Όχι» στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Γάζα, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι εξέφρασε την αντίθεση του Καΐρου σε οποιαδήποτε προσπάθεια εκτοπισμού των Παλαιστινίων ή αλλαγής της δημογραφικής σύνθεσης των παλαιστινιακών εδαφών.

Ζήτησε την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας του Σαρμ ελ Σέιχ για την κατάπαυση του πυρός και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επανέλαβε, επίσης, τη θέση της Αιγύπτου υπέρ της δημιουργίας ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Οι αναφορές σε Λιβύη και Συρία

Για τη Λιβύη, ο Αλ Σίσι υπογράμμισε τη σημασία μιας πολιτικής διαδικασίας υπό λιβυκή ηγεσία, η οποία θα οδηγήσει στη διεξαγωγή εκλογών.

Παράλληλα, ζήτησε την αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων, των αλλοδαπών μαχητών και των μισθοφόρων από τη χώρα.

Ως προς τη Συρία, επισήμανε τη σύγκλιση των θέσεων Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου υπέρ της διαφύλαξης της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και κατά οποιασδήποτε απόπειρας διαμελισμού της.

Οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις εξελίξεις στο Σουδάν και στο Κέρας της Αφρικής, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο να επαναλαμβάνει τη θέση του Καΐρου υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αναζήτησης πολιτικών λύσεων στις κρίσεις της ευρύτερης περιοχής.