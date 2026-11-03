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Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιώργος Βαρεμένος μια μέρα μετά την ορκωμοσία του ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Στους 12 πλέον οι βουλευτές του κόμματος

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Γιώργος Βαρεμένος μια μέρα μετά την ορκωμοσία του ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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 Την ανεξαρτητοποίησή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γνωστοποίησε, με σημερινή επιστολή του, προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Βαρεμένος, μία ημέρα μετά την ορκωμοσία του στο αξίωμα του βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας.

   Ο κ. Βαρεμένος διαδέχθηκε τον Μιλιτιάδη Ζαμπάρα, ο οποίος είχε αναδειχθεί βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του Ιουνίου 2023, ανεξαρτητοποιήθηκε στις 16/07/2026 και, εν τέλει, παραιτήθηκε από το αξίωμά του, στις 29/10/2026.

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   Μετά την επιστολή του κ. Βαρεμένου, οι ανεξάρτητοι βουλευτές ανέρχονται σε 48, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε 12.

   Οι δυνάμεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν, πλέον, ως εξής:

   ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 156

   ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 36

   ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 21

   ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 12

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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 11

   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ “ΝΙΚΗ” 8

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   ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 5

   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ 48

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