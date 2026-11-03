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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή στο φινάλε με άνοδο 0,53% – Στις 2.616 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Από απώλειες άνω του 1% σε θετικό έδαφος επέστρεψε η αγορά, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν. Στα 275,17 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή στο φινάλε με άνοδο 0,53% – Στις 2.616 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%, με τις τραπεζικές μετοχές να συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος.

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Η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε από την πτωτική εικόνα που επικρατούσε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν επιφυλακτική στάση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από τα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας συνέβαλε στον περιορισμό των πιέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Χρηματιστήριο: Από το -1,01% στο +0,53%

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρχικά σε αρνητικό έδαφος.

Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.576,25 μονάδες (-1,01%), ενώ στη συνέχεια ανέκαμψε και έφτασε έως τις 2.617,86 μονάδες (+0,59%).

Τελικά, έκλεισε κοντά στο υψηλό ημέρας, στις 2.616,12 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 275,17 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 37.215.516 μετοχές.

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Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,61%.

Πρωταγωνίστριες οι τραπεζικές μετοχές

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με αρκετούς τίτλους να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

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Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν:

  • CrediaBank: +2,83%
  • Alpha Bank: +2,50%
  • Πειραιώς: +2,25%
  • Aegean Airlines: +2,10%
  • Eurobank: +1,77%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν:

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  • Optima Bank: -2,10%
  • ΕΛΠΕ: -1,58%
  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: -1,46%
  • Coca-Cola HBC: -0,87%

Eurobank και Πειραιώς στην κορυφή της συναλλακτικής δραστηριότητας

Η Eurobank κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 11.864.764 μετοχές, ενώ ακολούθησε η Alpha Bank με 7.282.981 μετοχές.

Σε όρους αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης η Eurobank με 52,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 40,41 εκατ. ευρώ.

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Στο σύνολο της αγοράς, 58 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 45 υποχώρησαν και 15 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μύλοι Λούλη (+4,46%) και της Verallis (+3,85%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Παΐρης (-6,80%) και η Safe Bulkers (-3,30%).

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

ΜετοχήΤιμή κλεισίματοςΜεταβολή
AKTOR10,3000 €-0,39%
ALLWYN11,5000 €+0,88%
Τράπεζα Κύπρου10,7000 €+0,75%
CrediaBank0,9460 €+2,83%
METLEN47,9000 €-0,21%
Optima Bank13,0800 €-2,10%
TITAN48,0600 €+0,33%
Alpha Bank4,5100 €+2,50%
Aegean Airlines11,1600 €+2,10%
Viohalco15,1000 €-0,79%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ39,1000 €+1,19%
ΔΑΑ12,1600 €-1,46%
ΔΕΗ23,4600 €0,00%
Coca-Cola HBC57,0000 €-0,87%
ΕΛΠΕ16,7700 €-1,58%
ElvalHalcor3,4800 €-0,85%
Εθνική Τράπεζα15,8850 €+0,63%
ΕΥΔΑΠ13,8400 €+0,87%
Eurobank4,5340 €+1,77%
Lamda Development6,1150 €+1,07%
Motor Oil62,7500 €-0,95%
Jumbo27,5200 €+0,44%
ΟΛΠ44,2000 €+0,80%
ΟΤΕ19,0100 €+0,85%
Πειραιώς9,7300 €+2,25%

Η ανάκαμψη της αγοράς κατά το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης οδήγησε σε θετικό κλείσιμο, με τις τράπεζες να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.

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