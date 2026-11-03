Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή στο φινάλε με άνοδο 0,53% – Στις 2.616 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Από απώλειες άνω του 1% σε θετικό έδαφος επέστρεψε η αγορά, με τις τραπεζικές μετοχές να πρωταγωνιστούν. Στα 275,17 εκατ. ευρώ η αξία των συναλλαγών.
Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%, με τις τραπεζικές μετοχές να συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος.
Η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε από την πτωτική εικόνα που επικρατούσε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν επιφυλακτική στάση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.
Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από τα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας συνέβαλε στον περιορισμό των πιέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.
Χρηματιστήριο: Από το -1,01% στο +0,53%
Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρχικά σε αρνητικό έδαφος.
Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.576,25 μονάδες (-1,01%), ενώ στη συνέχεια ανέκαμψε και έφτασε έως τις 2.617,86 μονάδες (+0,59%).
Τελικά, έκλεισε κοντά στο υψηλό ημέρας, στις 2.616,12 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 275,17 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 37.215.516 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,61%.
Πρωταγωνίστριες οι τραπεζικές μετοχές
Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με αρκετούς τίτλους να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν:
- CrediaBank: +2,83%
- Alpha Bank: +2,50%
- Πειραιώς: +2,25%
- Aegean Airlines: +2,10%
- Eurobank: +1,77%
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν:
- Optima Bank: -2,10%
- ΕΛΠΕ: -1,58%
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: -1,46%
- Coca-Cola HBC: -0,87%
Eurobank και Πειραιώς στην κορυφή της συναλλακτικής δραστηριότητας
Η Eurobank κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 11.864.764 μετοχές, ενώ ακολούθησε η Alpha Bank με 7.282.981 μετοχές.
Σε όρους αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης η Eurobank με 52,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 40,41 εκατ. ευρώ.
Στο σύνολο της αγοράς, 58 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 45 υποχώρησαν και 15 παρέμειναν αμετάβλητες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μύλοι Λούλη (+4,46%) και της Verallis (+3,85%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Παΐρης (-6,80%) και η Safe Bulkers (-3,30%).
Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης
|Μετοχή
|Τιμή κλεισίματος
|Μεταβολή
|AKTOR
|10,3000 €
|-0,39%
|ALLWYN
|11,5000 €
|+0,88%
|Τράπεζα Κύπρου
|10,7000 €
|+0,75%
|CrediaBank
|0,9460 €
|+2,83%
|METLEN
|47,9000 €
|-0,21%
|Optima Bank
|13,0800 €
|-2,10%
|TITAN
|48,0600 €
|+0,33%
|Alpha Bank
|4,5100 €
|+2,50%
|Aegean Airlines
|11,1600 €
|+2,10%
|Viohalco
|15,1000 €
|-0,79%
|ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
|39,1000 €
|+1,19%
|ΔΑΑ
|12,1600 €
|-1,46%
|ΔΕΗ
|23,4600 €
|0,00%
|Coca-Cola HBC
|57,0000 €
|-0,87%
|ΕΛΠΕ
|16,7700 €
|-1,58%
|ElvalHalcor
|3,4800 €
|-0,85%
|Εθνική Τράπεζα
|15,8850 €
|+0,63%
|ΕΥΔΑΠ
|13,8400 €
|+0,87%
|Eurobank
|4,5340 €
|+1,77%
|Lamda Development
|6,1150 €
|+1,07%
|Motor Oil
|62,7500 €
|-0,95%
|Jumbo
|27,5200 €
|+0,44%
|ΟΛΠ
|44,2000 €
|+0,80%
|ΟΤΕ
|19,0100 €
|+0,85%
|Πειραιώς
|9,7300 €
|+2,25%
Η ανάκαμψη της αγοράς κατά το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης οδήγησε σε θετικό κλείσιμο, με τις τράπεζες να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.
πηγή στην Google
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