Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανατροπή στο φινάλε με άνοδο 0,53% – Στις 2.616 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης (3/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις πιέσεις που δέχθηκε η αγορά στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.616,12 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%, με τις τραπεζικές μετοχές να συμβάλλουν καθοριστικά στην αλλαγή του κλίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελληνική αγορά διαφοροποιήθηκε από την πτωτική εικόνα που επικρατούσε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές διατηρούσαν επιφυλακτική στάση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου από τα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας συνέβαλε στον περιορισμό των πιέσεων στις ευρωπαϊκές αγορές.

Χρηματιστήριο: Από το -1,01% στο +0,53%

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις, καθώς ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε αρχικά σε αρνητικό έδαφος.

Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως τις 2.576,25 μονάδες (-1,01%), ενώ στη συνέχεια ανέκαμψε και έφτασε έως τις 2.617,86 μονάδες (+0,59%).

Τελικά, έκλεισε κοντά στο υψηλό ημέρας, στις 2.616,12 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 275,17 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 37.215.516 μετοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,58%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε άνοδο 0,61%.

Πρωταγωνίστριες οι τραπεζικές μετοχές

Οι τράπεζες βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με αρκετούς τίτλους να καταγράφουν σημαντικά κέρδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν:

CrediaBank: +2,83%

+2,83% Alpha Bank: +2,50%

+2,50% Πειραιώς: +2,25%

+2,25% Aegean Airlines: +2,10%

+2,10% Eurobank: +1,77%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Optima Bank: -2,10%

-2,10% ΕΛΠΕ: -1,58%

-1,58% Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: -1,46%

-1,46% Coca-Cola HBC: -0,87%

Eurobank και Πειραιώς στην κορυφή της συναλλακτικής δραστηριότητας

Η Eurobank κατέγραψε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών, με 11.864.764 μετοχές, ενώ ακολούθησε η Alpha Bank με 7.282.981 μετοχές.

Σε όρους αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε επίσης η Eurobank με 52,99 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Πειραιώς με 40,41 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σύνολο της αγοράς, 58 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 45 υποχώρησαν και 15 παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Μύλοι Λούλη (+4,46%) και της Verallis (+3,85%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Παΐρης (-6,80%) και η Safe Bulkers (-3,30%).

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

Μετοχή Τιμή κλεισίματος Μεταβολή AKTOR 10,3000 € -0,39% ALLWYN 11,5000 € +0,88% Τράπεζα Κύπρου 10,7000 € +0,75% CrediaBank 0,9460 € +2,83% METLEN 47,9000 € -0,21% Optima Bank 13,0800 € -2,10% TITAN 48,0600 € +0,33% Alpha Bank 4,5100 € +2,50% Aegean Airlines 11,1600 € +2,10% Viohalco 15,1000 € -0,79% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 39,1000 € +1,19% ΔΑΑ 12,1600 € -1,46% ΔΕΗ 23,4600 € 0,00% Coca-Cola HBC 57,0000 € -0,87% ΕΛΠΕ 16,7700 € -1,58% ElvalHalcor 3,4800 € -0,85% Εθνική Τράπεζα 15,8850 € +0,63% ΕΥΔΑΠ 13,8400 € +0,87% Eurobank 4,5340 € +1,77% Lamda Development 6,1150 € +1,07% Motor Oil 62,7500 € -0,95% Jumbo 27,5200 € +0,44% ΟΛΠ 44,2000 € +0,80% ΟΤΕ 19,0100 € +0,85% Πειραιώς 9,7300 € +2,25%

Η ανάκαμψη της αγοράς κατά το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης οδήγησε σε θετικό κλείσιμο, με τις τράπεζες να συγκεντρώνουν σημαντικό μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας.