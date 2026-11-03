Halloween στην Αθήνα: Καταγγελίες για χτυπήματα με αλυσίδες, δαγκώματα και τέιζερ – «Ξέφυγε» το παιχνίδι τρόμου (vid)

Στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών για σωματική βία, τραυματισμούς και επικίνδυνες συμπεριφορές βρίσκεται το Athens Halloween Hunt, μια οργανωμένη εκδήλωση τρόμου που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 στο κέντρο της Αθήνας.

Αυτό που για πολλούς συμμετέχοντες επρόκειτο να είναι μια εμπειρία γεμάτη αδρεναλίνη, αγωνία και Halloween σκηνικά φέρεται, σύμφωνα με μαρτυρίες που δημοσιοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να εξελίχθηκε σε μια ιδιαίτερα δυσάρεστη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνη εμπειρία.

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Συμμετέχοντες καταγγέλλουν ότι δέχθηκαν χτυπήματα με αλυσίδες, γκλοπ και μαστίγια, ενώ άλλοι κάνουν λόγο για δαγκώματα, μελανιές, σκισμένα ρούχα, ακόμη και χρήση τέιζερ.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα στο σύνολό τους και απαιτούν διερεύνηση.

«Τον χτύπησαν δύο φορές με αλυσίδα στην πλάτη»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μαρτυρίες συμμετεχόντων που περιγράφουν περιστατικά σωματικής βίας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σε δημόσια ανάρτηση, συμμετέχων υποστηρίζει ότι συμπαίκτης του δέχθηκε δύο χτυπήματα με αλυσίδα στην πλάτη, ενώ σε άλλο περιστατικό φέρεται να τον κρατούσαν από τον λαιμό.

Άλλος καταγγέλλει ότι ηθοποιός τον δάγκωσε με τέτοια ένταση, ώστε την επόμενη ημέρα εμφάνισε αιμάτωμα στο χέρι του.

Σε διαφορετική μαρτυρία γίνεται λόγος για συμμετέχοντα που φέρεται να ρίχτηκε σε βρόμικα νερά και να δέχθηκε επανειλημμένα χτυπήματα.

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Σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπήρξαν άνθρωποι που έκλαιγαν από τον φόβο και τον πόνο, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η επιθετική συμπεριφορά συνεχιζόταν ακόμη και όταν ζητούσαν να σταματήσει.

Καταδιώξεις με αλυσοπρίονα ανάμεσα σε διερχόμενα αυτοκίνητα

Οι καταγγελίες δεν περιορίζονται στα όσα φέρονται να συνέβησαν ανάμεσα στους ηθοποιούς και τους συμμετέχοντες.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες στο DEBATER, καταδιώξεις από άτομα που υποδύονταν τρομακτικούς χαρακτήρες, ακόμη και κρατώντας αλυσοπρίονα, φέρονται να πραγματοποιήθηκαν σε δημόσιους δρόμους όπου κυκλοφορούσαν κανονικά αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και πεζοί.

Μάρτυρες κάνουν λόγο για απότομα φρεναρίσματα οχημάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η παράσυρση ανθρώπων που έτρεχαν μέσα στον δρόμο.

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Παράλληλα, διατυπώνονται καταγγελίες για φθορές και βανδαλισμούς σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Εφόσον επιβεβαιωθούν, τα περιστατικά αυτά δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την προστασία όχι μόνο των συμμετεχόντων αλλά και πολιτών που δεν είχαν καμία σχέση με τη διοργάνωση.

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Ποιος είχε την ευθύνη για την ασφάλεια;

Το Athens Halloween Hunt πραγματοποιήθηκε ως οργανωμένη δραστηριότητα, με ηλεκτρονικές κρατήσεις και καταβολή αντιτίμου για τη συμμετοχή.

Με δεδομένο ότι η δράση εξελισσόταν σε δημόσιους χώρους, προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα για τα μέτρα προστασίας που είχαν προβλεφθεί.

Ποιος είχε την ευθύνη της επιτήρησης των συμμετεχόντων; Ποιες οδηγίες είχαν δοθεί στους ηθοποιούς σχετικά με τη σωματική επαφή και τη χρήση αντικειμένων όπως αλυσίδες, μαστίγια και γκλοπ;

Υπήρχε δυνατότητα άμεσης διακοπής του παιχνιδιού όταν κάποιος δήλωνε ότι φοβάται ή πονά; Είχε προβλεφθεί προσωπικό πρώτων βοηθειών;

Και, κυρίως, είχαν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας σε δρόμους με κανονική κυκλοφορία;

Πρόκειται για ερωτήματα που απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τους υπευθύνους της διοργάνωσης.

Τι απαντούν οι διοργανωτές;

Οι καταγγελίες δημιουργούν ανάγκη αποσαφήνισης του ρόλου των διοργανωτών και των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που ενδεχομένως συμμετείχαν στην υλοποίηση της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει να διευκρινιστεί εάν είχαν τεθεί σαφείς κανόνες για τη συμπεριφορά των ηθοποιών, ποια μέτρα είχαν προβλεφθεί για την αποφυγή τραυματισμών και εάν υπήρχε μηχανισμός παρέμβασης σε περίπτωση παραβίασης των οδηγιών.

Η ενδεχόμενη συμμετοχή επαγγελματιών από τον χώρο των escape rooms δεν σημαίνει ότι οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές μπορούν να αποδοθούν συνολικά στον συγκεκριμένο κλάδο.

Όταν ο τρόμος παύει να είναι παιχνίδι

Οι δραστηριότητες τρόμου έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την ένταση, την έκπληξη και την πρόκληση φόβου μέσα σε ένα συμφωνημένο πλαίσιο.

Η συμμετοχή, ωστόσο, σε μια τέτοια εκδήλωση δεν συνεπάγεται αυτομάτως συναίνεση σε πραγματική σωματική βία ή σε συμπεριφορές που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια άλλων ανθρώπων.

Οι καταγγελίες για το Athens Halloween Hunt πρέπει να εξεταστούν με προσοχή, τόσο ως προς την ακρίβεια των περιγραφόμενων περιστατικών όσο και ως προς τις συνθήκες διοργάνωσης της εκδήλωσης.

Το Halloween μπορεί να είναι μια γιορτή τρόμου. Ο πραγματικός τραυματισμός, όμως, δεν αποτελεί μέρος της ψυχαγωγίας.