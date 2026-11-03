Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Άνοιξαν οι κάλπες – Πάνω από 57 εκατ. έχουν ψηφίσει, μάχη για το Κογκρέσο

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, εκατομμύρια Αμερικανοί για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, με κεντρικό διακύβευμα τον έλεγχο του Κογκρέσου και τις ισορροπίες εξουσίας στην Ουάσινγκτον για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του University of Florida Voting Lab που επικαλείται το CBS News, περισσότεροι από 57 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω πρόωρης ψηφοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εκλογές αποτελούν σημαντικό πολιτικό ορόσημο για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το αποτέλεσμά τους θα καθορίσει τη σύνθεση των δύο νομοθετικών σωμάτων μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Οι Ρεπουμπλικανοί προσέρχονται στην αναμέτρηση έχοντας τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, ενώ οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να μεταβάλουν τις κοινοβουλευτικές ισορροπίες.

Πάνω από 57 εκατομμύρια πρόωρες ψήφοι – Τι εκλέγουν οι Αμερικανοί

Η σημερινή εκλογική διαδικασία αφορά:

435 έδρες της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή το σύνολο του σώματος.

της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή το σύνολο του σώματος. 35 έδρες της Γερουσίας.

της Γερουσίας. 36 κυβερνήτες πολιτειών, καθώς και σειρά άλλων πολιτειακών και τοπικών αξιωμάτων.

Η μεγάλη συμμετοχή στην πρόωρη ψηφοφορία αποτυπώνει το ενδιαφέρον για την αναμέτρηση, χωρίς ωστόσο να επιτρέπει από μόνη της ασφαλή συμπεράσματα για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι πρώτες κάλπες έχουν ήδη ανοίξει, με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα να μεταδίδουν συνεχώς πληροφορίες για τη συμμετοχή και την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Η μάχη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποτελεί έναν από τους δύο βασικούς στόχους των κομμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την εξασφάλιση της πλειοψηφίας απαιτούνται 218 από τις συνολικά 435 έδρες.

Οι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίζονται την υφιστάμενη πλειοψηφία τους, ενώ οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τριών εδρών για να αποκτήσουν τον έλεγχο του σώματος, σύμφωνα με την κατανομή των εδρών πριν από την ψηφοφορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σημασία του αποτελέσματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς η Βουλή συμμετέχει στη νομοθετική διαδικασία, εγκρίνει δημοσιονομικές παρεμβάσεις και διαθέτει αρμοδιότητες κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Μια αλλαγή πλειοψηφίας θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τη σχέση του Λευκού Οίκου με το Κογκρέσο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γερουσία: Οι κρίσιμες αναμετρήσεις σε 11 πολιτείες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η μάχη για τη Γερουσία, όπου πριν από τις εκλογές οι Ρεπουμπλικανοί διαθέτουν 53 έδρες, έναντι 47 των Δημοκρατικών και των ανεξάρτητων που συνεργάζονται μαζί τους.

Σύμφωνα με το CBS News, έντεκα αναμετρήσεις συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τελικό συσχετισμό δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι πολιτείες:

Τέξας

Οχάιο

Βόρεια Καρολίνα

Μέιν

Αϊόβα

Κάνσας

Αλάσκα

Νότια Καρολίνα

Τζόρτζια

Μίσιγκαν

Νιου Χάμσαϊρ

Η Γερουσία έχει καθοριστικό ρόλο, μεταξύ άλλων, στην έγκριση προεδρικών διορισμών και στην επικύρωση διεθνών συνθηκών.

Οι τελευταίες εξελίξεις: Δικαστική απόφαση για τις επιστολικές ψήφους στην Καλιφόρνια

Στο επίκεντρο της εκλογικής επικαιρότητας βρίσκεται και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απορρίψει τη Δευτέρα (2/11) αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τον διαχωρισμό επιστολικών ψήφων στην Καλιφόρνια.

Η κυβέρνηση είχε ζητήσει να διαχωριστούν ψηφοδέλτια που είχαν παραληφθεί από χιλιάδες ψηφοφόρους, για τους οποίους διατύπωνε ισχυρισμούς περί ενδεχόμενης έλλειψης αμερικανικής υπηκοότητας.

Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα, σε μία από τις τελευταίες δικαστικές εξελίξεις πριν από την ημέρα των εκλογών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Associated Press, καταγράφονται μεμονωμένα προβλήματα στην εκλογική διαδικασία, μεταξύ των οποίων ζητήματα με μηχανήματα ψηφοφορίας στην κομητεία Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης.

Πότε θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα – Οι ώρες Ελλάδας

Η καταμέτρηση θα αρχίσει σταδιακά, καθώς οι κάλπες κλείνουν σε διαφορετικές ώρες λόγω των πολλών ζωνών ώρας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα πρώτα κλεισίματα καλπών αναμένονται:

01:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ώρα Ελλάδας: Ιντιάνα και Κεντάκι.

Ιντιάνα και Κεντάκι. 02:00 τα ξημερώματα: Τζόρτζια, Νότια Καρολίνα, Βερμόντ και Βιρτζίνια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για νικητές ενδέχεται να δημοσιοποιηθούν σύντομα μετά το κλείσιμο ορισμένων εκλογικών τμημάτων, ωστόσο οι πιο αμφίρροπες αναμετρήσεις μπορεί να απαιτήσουν αρκετές ώρες ή και περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της καταμέτρησης.

Η ανακήρυξη ενός νικητή από τηλεοπτικό δίκτυο αποτελεί δημοσιογραφική εκτίμηση βάσει διαθέσιμων δεδομένων και δεν ταυτίζεται με την επίσημη πιστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Τι διακυβεύεται για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών θα επηρεάσει άμεσα τη δυνατότητα του Αμερικανού προέδρου να προωθεί νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά το δεύτερο μισό της θητείας του.

Η οικονομία, το κόστος ζωής, η μετανάστευση, η εξωτερική πολιτική και η λειτουργία των ομοσπονδιακών θεσμών βρίσκονται μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν την προεκλογική αντιπαράθεση.

Οι Δημοκρατικοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος ζωής και στην αξιολόγηση της προεδρίας Τραμπ, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί προβάλλουν, μεταξύ άλλων, τις θέσεις τους για τη μετανάστευση και κοινωνικά ζητήματα.

Το DEBATER είχε καταγράψει ήδη από τη Δευτέρα το προεκλογικό κλίμα και τις τελευταίες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της κάλπης.

Οι σημερινές εκλογές θα καθορίσουν εάν ο πρόεδρος θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικανών ή θα βρεθεί αντιμέτωπος με διαφορετικές κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.

Μέχρι την ώρα σύνταξης του δημοσιεύματος, η ψηφοφορία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν ανακοινωθεί αποτελέσματα για τον έλεγχο της Βουλής ή της Γερουσίας.

Πηγές: CNN – Live Updates, CBS News – Election Day 2026, Associated Press, Reuters.