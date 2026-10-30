Μητσοτάκης: “Κατάφωρα παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο – Αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε, μιλώντας σήμερα στο πρακτορείο Reuters, ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι «κατάφωρα παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο», προσθέτοντας ότι «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία».

Στις δηλώσεις του στο πρακτορείο, καθώς η Ελλάδα ολοκληρώνει την προεδρία στης στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε επίσης μια επείγουσα «διεθνή εκεχειρία» για την προστασία της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασα, μετά τη βύθιση ενός ελληνόκτητου πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων την Τετάρτη.

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Το τουρκολιβυκό μνημόνιο «αγνοεί πλήρως τη γεωγραφία, την πραγματικότητα ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά – φαίνεται ότι εξαφανίζονται εντελώς κατά την άποψη της Τουρκίας και της Λιβύης» είπε ο πρωθυπουργός, κατηγορώντας τις δύο χώρες ότι επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα «τετελεσμένο γεγονός», που αγνοεί τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Μετά τη συμφωνία μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας το 2019 η Ελλάδα χορήγησε άδεια σε κοινοπραξία με επικεφαλής τη Chevron για έρευνες φυσικού αερίου ανοιχτά της Κρήτης. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος να αμφισβητηθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτές οι έρευνες».

Σημειώνοντας ότι η Λιβύη και η Ελλάδα είναι «φυσικοί γείτονες», ο πρωθυπουργός προέτρεψε την αφρικανική χώρα να διαπραγματευθεί απευθείας με την Αθήνα και να αντιμετωπίσει αυτές τις συζητήσεις «πολύ, πολύ σοβαρά».

Επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Ο πρωθυπουργός μίλησε στο Reuters, αφού προήδρευσε στη συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ασφάλεια στη θάλασσα, λίγες μόλις ώρες από όταν ένα ελληνικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων βυθίστηκε, αφού χτυπήθηκε από μη επανδρωμένα θαλάσσια σκάφη στα ανοιχτά της Βουλγαρίας, στο πιο πρόσφατο πλήγμα εναντίον πλοίων στην περιοχή αυτή, τον τελευταίο μήνα.

«Χρειαζόμαστε κάποιου είδους διεθνή εκεχειρία σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας», είπε, σημειώνοντας ότι αποτελεί «ύψιστη προτεραιότητα» να επιτραπεί η εξαγωγή σιτηρών από την περιοχή αυτή μέσω της Μαύρης Θάλασσας. «Οι Έλληνες εφοπλιστές θα ήταν οι πρώτοι που θα ξανάρχιζαν το εμπόριο στη Μαύρη Θάλασσα, και από την Ουκρανία, εφόσον ήταν εγγυημένη η ασφαλής διέλευση» είπε, επισημαίνοντας το αυξημένο κόστος για τη ναυτιλία, δεδομένου ότι τα έξοδα ναύλωσης και ασφάλισης «έχουν εκτοξευτεί στα ύψη».

Για την Ουκρανία, είπε ότι εξαρτάται οικονομικά από τις εξαγωγές των προϊόντων της. «Είχαν μια εξαιρετική σοδειά, αλλά τα σιτηρά περιμένουν τώρα στα σιλό, κινδυνεύοντας να σαπίσουν. Δυστυχώς, προς το παρόν η Ρωσία δεν φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να εμπλακεί σε μια ουσιαστική συζήτηση», πρόσθεσε.

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–Ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα–

Ο Μητσοτάκης κάλεσε, επίσης, την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη ναυτική αποστολή Aspides για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία ξεκίνησε το 2024 για την προστασία από επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

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«Το επιχείρημά μου είναι απλό: η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφέρον να έχει μια συγκεκριμένη παρουσία» με επιχειρησιακά μέσα σε αυτό το μέρος του κόσμου και «χρειαζόμαστε τη συμμετοχή περισσότερων χωρών στην αποστολή Aspides», είπε στο Reuters. Σημείωσε ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία έχουν αναπτύξει «μέσα» στο πλαίσιο της αποστολής αυτής, αλλά αυτό «σαφώς δεν είναι αρκετό».

«Αν πραγματικά θέλουμε να στείλουμε στις χώρες του Κόλπου το μήνυμα ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφάλειά τους, αλλά προστατεύουμε, επίσης, τις κρίσιμες αρτηρίες και πλωτές οδούς που είναι απολύτως αναγκαίες για το ευρωπαϊκό εμπόριο, θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι να αναπτύξουμε περισσότερα μέσα σε αυτό το μέρος του κόσμου», είπε ο πρωθυπουργός.

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Όταν ρωτήθηκε για την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της Ελλάδας στις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας.

«Πιστεύουμε ότι πρέπει να ασκήσουμε οικονομική πίεση και να επιβάλουμε περισσότερο οικονομικό πόνο στη Ρωσία, ώστε να στείλουμε ένα πολύ σαφές μήνυμα, ότι όσο παρατείνουν αυτόν τον πόλεμο (σ.σ. στην Ουκρανία), θα υφίστανται πολύ συγκεκριμένες οικονομικές συνέπειες», είπε.