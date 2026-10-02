Μαρινάκης: “Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνείες και ακοστολόγητες υποσχέσεις αλλά από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα”

«Οι χθεσινές ειρωνείες του κ. Ανδρουλάκη για την επιστολή που απέστειλε ο πρωθυπουργός στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας δίνουν την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε, τόσο στον ίδιο όσο και στους υπόλοιπους ”μαθητευόμενους μάγους” της αντιπολίτευσης, ορισμένες από τις πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις του πρωθυπουργού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που έφεραν απτά αποτελέσματα για τη χώρα μας», αναφέρει σε βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε στη συνέχεια τα εξής:

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* Το Ταμείο Ανάκαμψης, στη δημιουργία του οποίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και από το οποίο η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο ποσό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναλογικά με το ΑΕΠ και συνέβαλε στην άνοδο του πραγματικού ΑΕΠ κατά 11 μονάδες έως το 2025, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία σχεδόν 600.000 νέων θέσεων εργασίας.

* Η Ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες, η όποια δημιούργησε πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο, ώστε η Ελλάδα να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

* Το ζήτημα της άρσης του παράνομου casus belli ως όρου για τη συμμετοχή τρίτης χώρας στο SAFE, που πρώτος έθεσε ο πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

* Το ζήτημα της ενεργειακής συνδεσιμότητας, που η Ελλάδα ανέδειξε με συνεχείς παρεμβάσεις της, μαζί με την ανάγκη για περισσότερες ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές.

«Όσο πιο δύσκολες είναι οι συνθήκες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για πρωτοβουλίες και πραγματικές λύσεις και όχι για αστειάκια από το βήμα της Βουλής» τόνισε ο κ. Μαρινάκης και προσέθεσε:

Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από ειρωνείες, παρωχημένα συνθήματα και ακοστολόγητες υποσχέσεις. Έχουν ανάγκη από πολιτικές που φέρνουν αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στην ευθύνη και την εύκολη αντιπολίτευση».