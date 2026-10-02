Γεωργιάδης για Πολάκη: «Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Χανίων του γύρισαν την πλάτη»

Αιχμηρή ανάρτηση κατά του Παύλου Πολάκη έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την επίσκεψη του βουλευτή στο Νοσοκομείο Χανίων την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε φωτογραφίες από τη συνάντηση, σχολιάζοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων και υποστηρίζοντας ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το νοσοκομείο για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση και στον ίδιο.

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Η αναφορά στους 11 συμμετέχοντες

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο Παύλος Πολάκης έφτασε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 13:00.

Ο υπουργός αντιπαρέβαλε τους περισσότερους από 1.100 εργαζομένους του νοσοκομείου με τα 11 άτομα που, κατά την αναφορά του, συμμετείχαν στη συνάντηση, ερμηνεύοντας την προσέλευση ως ένδειξη περιορισμένης ανταπόκρισης.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση αποτελεί θέση του υπουργού, ο οποίος συνόδευσε την ανάρτησή του με φωτογραφικό υλικό.

«Οι εργαζόμενοι του γύρισαν την πλάτη»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι η παρουσία του βουλευτή δεν βρήκε την ανταπόκριση που εκείνος επιδίωκε, ακόμη και στην εκλογική του περιφέρεια.

«Ούτε τρεις και ο κούκος… οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο κλείσιμο της ανάρτησης διατύπωσε επίσης αιχμή για το πολιτικό μέλλον του Παύλου Πολάκη, προβλέποντας ότι σε λίγους μήνες δεν θα είναι βουλευτής.