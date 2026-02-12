Μητσοτάκης για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα: “Ευπατρίδης της πολιτικής και αγνός Νεοδημοκράτης”

Ως μάχιμο πολιτικό με αθόρυβη προσφορά χαρακτήρισε τον Αναστάση Παπαληγούρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του το πρωί της Πέμπτης (12/2).

Στο μήνυμα του για τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός αναφέρει: ευπατρίδης της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια αλλά και ένας αγνός Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες».

«Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια» καταλήγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια.

Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία.

Στην οικογένεια και τους οικείους του απευθύνω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια.