Air Canada: Περισσότερες απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Τορόντο και Μόντρεαλ – Τι αλλάζει από το 2027

Σε σημαντική επέκταση της παρουσίας της στην ελληνική αγορά προχωρά η Air Canada, αυξάνοντας τις απευθείας πτήσεις που συνδέουν την Αθήνα με το Τορόντο και το Μόντρεαλ και περιορίζοντας σημαντικά τη χειμερινή διακοπή των δρομολογίων.

Η καναδική αεροπορική εταιρεία παρουσίασε το διευρυμένο πρόγραμμά της κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους του Τύπου στην Αθήνα, επικαλούμενη την ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση για υπερατλαντικά ταξίδια.

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Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την επέκταση της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται οι απευθείας συνδέσεις με την Ελλάδα.

Απευθείας πτήσεις μέχρι τον Ιανουάριο – Επιστρέφουν στις 6 Μαρτίου

Η Air Canada θα παρατείνει τις απευθείας πτήσεις από και προς την Αθήνα έως και κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ιανουαρίου του 2027, περιορίζοντας σημαντικά το διάστημα κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.

Μετά τη σύντομη χειμερινή διακοπή, οι απευθείας πτήσεις θα αρχίσουν ξανά ιδιαίτερα νωρίς, στις 6 Μαρτίου 2027.

Η κίνηση ενισχύει τη σύνδεση της Αθήνας με τη Βόρεια Αμερική και παράλληλα υποστηρίζει την προσπάθεια επέκτασης της ελληνικής τουριστικής περιόδου πέρα από τους παραδοσιακούς θερινούς μήνες.

Έως 21 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα το καλοκαίρι

Ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η ενίσχυση κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου.

Το νέο πρόγραμμα της Air Canada θα φτάσει τις:

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11 εβδομαδιαίες πτήσεις Αθήνα – Τορόντο

10 εβδομαδιαίες πτήσεις Αθήνα – Μόντρεαλ

Πρόκειται συνολικά για έως 21 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα που θα συνδέουν την ελληνική πρωτεύουσα με τις δύο μεγάλες πόλεις του Καναδά.

Η εξέλιξη έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ενισχύει συνεχώς τη διεθνή του διασυνδεσιμότητα.

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Αύξηση 13,5% στην επιβατική κίνηση

Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή της Air Canada για Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο, Stefano Casaregola, η ελληνική αγορά καταγράφει αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 13,5% σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, η ζήτηση στις περιόδους πριν και μετά την κορύφωση της θερινής σεζόν έχει σχεδόν διπλασιαστεί.

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Όπως ανέφερε, με την επέκταση της περιόδου των δρομολογίων η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει στους Έλληνες επιβάτες σχεδόν αδιάλειπτη απευθείας πρόσβαση στη Βόρεια Αμερική, τόσο για επαγγελματικά ταξίδια όσο και για αναψυχή.

«Ψήφος εμπιστοσύνης στην Αθήνα»

Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα Παπαδοπούλου, χαρακτήρισε την απόφαση της Air Canada «ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα και στις προοπτικές της ελληνικής αγοράς».

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Στάθηκε παράλληλα στους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Καναδά και στον ιδιαίτερο ρόλο της ελληνικής ομογένειας.

Από την πλευρά της, η πρέσβης του Καναδά στην Ελλάδα, Sonya J. Thissen, επισήμανε ότι η αύξηση των πτήσεων δημιουργεί περισσότερες συνδέσεις μεταξύ των δύο χωρών, διευκολύνοντας οικογένειες, επαγγελματίες, φοιτητές και τουρίστες.

Σύνδεση και με μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ

Τα δρομολόγια μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ δεν εξυπηρετούν μόνο όσους έχουν τελικό προορισμό τον Καναδά.

Μέσω των δύο καναδικών κόμβων παρέχονται συνδέσεις προς σημαντικές πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο.

Οι επιβάτες με ανταπόκριση προς τις ΗΠΑ έχουν επίσης τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες στους καναδικούς αεροπορικούς κόμβους πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Τρεις κατηγορίες θέσεων στα υπερατλαντικά δρομολόγια

Κατά την παρουσίαση, η Air Canada αναφέρθηκε και στις τρεις κατηγορίες θέσεων που διαθέτει στα υπερατλαντικά δρομολόγιά της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Air Canada Signature Class.

Η συγκεκριμένη κατηγορία διαθέτει ατομικές θέσεις που μετατρέπονται σε πλήρως επίπεδα κρεβάτια, άμεση πρόσβαση στον διάδρομο και αναβαθμισμένες υπηρεσίες εστίασης.

Με το νέο πρόγραμμα, η Air Canada ενισχύει σημαντικά την παρουσία της στην Ελλάδα και περιορίζει πλέον σε ένα σχετικά μικρό χρονικό διάστημα τη χειμερινή απουσία των απευθείας συνδέσεων Αθήνας με Τορόντο και Μόντρεαλ.