Τασούλας: “Συμπαράσταση της Ελλάδας στο Μπαχρέιν για τις αδικαιολόγητες και παράνομες επιθέσεις που δέχεται από το Ιράν”

Τη συμπαράσταση της Ελλάδας στο Μπαχρέιν «για τις αδικαιολόγητες και παράνομες επιθέσεις που δέχεται από το Ιράν» εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη συνάντησή του, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα και τόνισε ότι, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και της ειρήνευσης μέσω της διπλωματίας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Τασούλας υπογράμμισε, ότι η μεγάλη αναστάτωση, η απώλεια ζωών και τα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών, που προκαλούνται από τέτοιες συμπεριφορές, όπως του Ιράν, έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, με αποτέλεσμα ένας ευρύτερος κόσμος, πέραν του Κόλπου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αγωνία και άγχος για το μέλλον.

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Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι η χώρα μας είναι απερίφραστα ταγμένη υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, ειδικότερα στα Στενά του Ορμούζ, και πρόσθεσε ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, η οποία προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο, είναι παράγων οικονομικής σταθερότητας και ευημερίας σε όλον τον κόσμο, ενώ σήμερα υπονομεύεται δημιουργώντας κινδύνους.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό μετέχει σε μια σημαντική ειρηνευτική αποστολή στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, την επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» και αυτό αποδεικνύει, ότι το ενδιαφέρον της Ελλάδας για την ειρήνευση στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι μόνο σε επίπεδο διπλωματικών επαφών αλλά και σε καθαρά πρακτικό, επιχειρησιακό επίπεδο. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα προσφέρει αμυντική συνδρομή με στρατιωτικά αμυντικά μέσα σε χώρες του Κόλπου για την υπεράσπιση του Διεθνούς Δικαίου από τις επιπτώσεις αναίτιων και παράνομων επιθέσεων.

Επιπρόσθετα, εξέφρασε ειλικρινή εκτίμηση για τη σταθερή, αντικειμενική και εποικοδομητική στάση του Μπαχρέιν σε ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα εντός του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας.

Τέλος, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη υπογράμμισε ότι οι προτεραιότητες, που θέτουν οι δυο χώρες μας, ως μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχουν πολλά σημεία που μοιάζουν, και αυτό καταδεικνύει, πως η κοινή μας στρατηγική, ο κοινός τρόπος, με τον οποίο βλέπουμε τα διεθνή προβλήματα, είναι ακόμη ένας πρόσθετος μεγάλος δεσμός ανάμεσά μας.

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ισά Αλ Χαλίφα, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας για την εγκάρδια υποδοχή και τα θερμά του λόγια, του μετέφερε τους χαιρετισμούς του λαού του Μπαχρέιν και τόνισε ότι τις δυο χώρες συνδέουν μακραίωνοι ιστορικοί δεσμοί και κοινές αξίες.

Αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, καθώς και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ναυσιπλοΐα και τόνισε τη σημασία που έχει για την χώρα του, η στήριξη της Ελλάδας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, η οποία εδράζεται στον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, ενώ απηύθυνε και πρόσκληση στον κ. Τασούλα να επισκεφθεί το Βασίλειο του Μπαχρέιν.