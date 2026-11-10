Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ;
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Η ήττα των Ρεπουμπλικανών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολιτικής κυριαρχίας του Τραμπ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Βίντεο ντοκουμέντο από την διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο

Διακρίνονται τρεις δράστες με κουκούλες, ντυμένοι στα μαύρα

Ναύπακτος: Βίντεο ντοκουμέντο από την διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο
DEBATER NEWSROOM

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο τα ξημερώματα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤNews.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις δράστες με full face μάσκες, κουκούλες και καλυμμένα τα χέρια, ντυμένοι στα μαύρα, να βγαίνουν από το κοσμηματοπωλείο κρατώντας μαύρες σακούλες με τα κλοπιμαία και να μπαίνουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όχημα αυτό βρέθηκε καμένο σε χωράφι πολύ κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Οι δράστες το έκαψαν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους, ενώ στη συνέχεια πήραν άλλο όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Η ληστεία έγινε πάρα πολύ γρήγορα, σε μόλις τρία λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι δράστες έκοψαν με αιχμηρό αντικείμενο το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, άνοιξαν την κλειδαριά με πυροσβεστήρα και μπήκαν μέσα. Ο συναγερμός δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα να κλέψουν τα κοσμήματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στο κέντρο της Ναυπάκτου σημειώνεται ληστεία σε κοσμηματοπωλείο. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά, ενώ ένα από αυτά ήταν ριφιφί. Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής είναι αναστατωμένοι.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Allwyn: Συμφωνία 50 εκατ. ευρώ με την Kambi – Εξαγοράζει το υπόλοιπο 30% της IWG
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Allwyn: Συμφωνία 50 εκατ. ευρώ με την Kambi – Εξαγοράζει το υπόλοιπο 30% της IWG

Η Allwyn αποκτά παγκόσμια και διαρκή άδεια χρήσης του πηγαίου κώδικα της Kambi, με στόχο τη δημιουργία ιδιόκτητης πλατφόρμας αθλητικού στοιχήματος. Στα 107 εκατ. ευρώ το τίμημα για το υπόλοιπο ποσοστό της Instant Win Gaming.