Ναύπακτος: Βίντεο ντοκουμέντο από την διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο τα ξημερώματα της Τρίτης, 10 Νοεμβρίου φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤNews.

Στο βίντεο φαίνονται τρεις δράστες με full face μάσκες, κουκούλες και καλυμμένα τα χέρια, ντυμένοι στα μαύρα, να βγαίνουν από το κοσμηματοπωλείο κρατώντας μαύρες σακούλες με τα κλοπιμαία και να μπαίνουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο.

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Το όχημα αυτό βρέθηκε καμένο σε χωράφι πολύ κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Οι δράστες το έκαψαν για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους, ενώ στη συνέχεια πήραν άλλο όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Η ληστεία έγινε πάρα πολύ γρήγορα, σε μόλις τρία λεπτά, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Οι δράστες έκοψαν με αιχμηρό αντικείμενο το ρολό ασφαλείας του καταστήματος, άνοιξαν την κλειδαριά με πυροσβεστήρα και μπήκαν μέσα. Ο συναγερμός δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα να κλέψουν τα κοσμήματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που στο κέντρο της Ναυπάκτου σημειώνεται ληστεία σε κοσμηματοπωλείο. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί και άλλα περιστατικά, ενώ ένα από αυτά ήταν ριφιφί. Οι κάτοικοι και οι καταστηματάρχες της περιοχής είναι αναστατωμένοι.