Κεραμέως: “Νέο πρόγραμμα για περίπου 27.500 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας”

Στις νέες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και στις εξελίξεις που αφορούν την Pizza Fan, αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ.

Αναφερόμενη στην υπόθεση της Pizza Fan, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εργασίας τριμερής συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης, με στόχο την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ενώ, παράλληλα, εξελίσσεται η δικαστική διερεύνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, «την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από αίτημα της διοίκησης, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος αποδέσμευσε βασικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, αποκλειστικά για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει ήδη πληρωθεί, ενώ αποδεσμεύτηκαν λογαριασμοί και για την εξόφληση προμηθευτών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η έναρξη των παραγγελιών από αύριο 11 Νοεμβρίου».

Η υπουργός Εργασίας δήλωσε επίσης ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έχει πραγματοποιήσει συνολικά 165 ελέγχους στην Pizza Fan κατά την τελευταία διετία, επιβάλλοντας πρόστιμα που ξεπερνούν τις 730.000 ευρώ.

«Είναι σημαντικό ότι επαναλειτουργεί η επιχείρηση και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται και οι θέσεις εργασίας. Για εμάς, αυτό είναι το μείζον ζήτημα», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Κεραμέως στο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 27.500 νέες θέσεις εργασίας, το οποίο, όπως ανακοίνωσε, ξεκινά σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προτεραιότητα θα δοθεί σε δύο κατηγορίες ανέργων: στις γυναίκες και στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω.

Όπως εξήγησε, παρά τη σημαντική μείωση της ανεργίας, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης. Αντίστοιχα, οι άνεργοι άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η ανεργία βρίσκεται πλέον στο 7,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα στοχευμένων πολιτικών απασχόλησης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της απασχόλησης στην περιφέρεια, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και σε πρόγραμμα που αφορά πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνουν σε απομακρυσμένους ορεινούς δήμους της χώρας, αλλά δυσκολεύονται να βρουν εργασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσω του προγράμματος αυτού, οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους για εξ αποστάσεως εργασία από συγκεκριμένους ορεινούς δήμους θα επιδοτούνται με ποσοστό 90% για έναν χρόνο.

Επίσης, η υπουργός μίλησε για το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αφορά τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, σε εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως είπε, υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες κρίσιμες αποφάσεις για τους εργαζόμενους, όπως η ανάθεση καθηκόντων, οι προαγωγές, οι αποδοχές, ακόμη και η διακοπή της συνεργασίας, λαμβάνονται αποκλειστικά μέσω αλγορίθμων.

«Εμείς λέμε πλήρης διαφάνεια και σε κρίσιμες αποφάσεις να υπάρχει υποχρεωτικά ανθρώπινη εποπτεία», τόνισε η κ. Κεραμέως, ενώ συμπλήρωσε ότι το νομοσχέδιο έχει συζητηθεί εκτενώς με τους κοινωνικούς εταίρους και έχουν ενσωματωθεί πολλές από τις παρατηρήσεις τους.

Ταυτόχρονα, εκτίμησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα στην αγορά εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η πολιτεία όσο και ο ιδιωτικός τομέας θα επενδύσουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

Σχετικά με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι η Ψηφιακή Κάρτα έχει επεκταθεί σε επιπλέον 500.000 εργαζόμενους, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων που προστατεύονται από το μέτρο στα 2,5 εκατομμύρια.

Όπως σημείωσε, μόνο το 2025 καταγράφηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, χάρη στη χρήση και στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας.

Η υπουργός Εργασίας ανέδειξε τα τρία βασικά οφέλη του μέτρου:

– Οι εργαζόμενοι αμείβονται για τις υπερωρίες τους.

– Ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

– Αυξάνονται τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για την ενίσχυση της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ προς τους συνταξιούχους, η οποία καταβάλλεται τον Νοέμβριο, καθώς και στην κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που είχαν θεσπιστεί με τον νόμο Τσίπρα – Κατρούγκαλου.

Τέλος, η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε ότι η επόμενη δράση του «Rebrain Greece» θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο στις 28 Νοεμβρίου 2026, με στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από τους περίπου 770.000 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα κατά την περίοδο της κρίσης, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 62%.