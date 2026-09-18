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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας

Επιχειρούν 35 πυροσβέστες

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:16

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην Κρανιά Ελασσόνας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 18 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 11:30.

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Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα .

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο και 5 αεροσκάφη.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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