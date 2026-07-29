ΔΥΠΑ: Συνολικά 39.783 ωφελούμενοι από προγράμματα απασχόλησης στη Θεσσαλία

Συνολικά 39.783 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα απασχόλησης που υλοποίησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας, ενώ οι ωφελούμενοι από τις δράσεις κατάρτισης ανέρχονται σε 82.914.

«Η Θεσσαλία είναι μια περιοχή με ισχυρή παραγωγική βάση, μεγάλες δυνατότητες και ειδικές ανάγκες μετάβασης στην αγορά εργασίας. Το έργο της ΔΥΠΑ δείχνει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε με έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση δεξιοτήτων, στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και στη στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την παραγωγή», δήλωσε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα.

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Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Τρίτη 28 Ιουλίου στον Βόλο, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας υλοποιήθηκαν 52 προγράμματα απασχόλησης.

Από τους 39.783 ωφελούμενους, οι 21.211 εντάχθηκαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, οι 9.761 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία, οι 4.727 υποστηρίχθηκαν μέσω προγραμμάτων νέας επιχειρηματικότητας και οι 4.084 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κοινωνική στόχευση των δράσεων. Το 63% των ωφελουμένων απασχόλησης είναι γυναίκες, το 38% είναι νέοι ηλικίας έως 29 ετών, το 15% είναι πολίτες ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 39% είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι ωφελούμενοι από τις συγκεκριμένες δράσεις στη Θεσσαλία ανέρχονται σε 82.914, εκ των οποίων 36.380 είναι άνεργοι και 46.534 εργαζόμενοι. Οι γυναίκες φτάνουν τις 53.625 και αντιπροσωπεύουν το 65% του συνόλου.

Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων αφορά δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με τις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.

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Συγκεκριμένα, 51.551 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες, 25.190 σε πράσινες δεξιότητες και 3.608 σε οικονομικό εγγραμματισμό. Παράλληλα, 1.021 συμμετείχαν σε προγράμματα δεξιοτήτων εξαγωγών, 972 σε δράσεις σχετικές με το εμπόριο και 443 σε αντικείμενα της βιοτεχνίας.

Σημαντικό είναι και το αποτύπωμα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην περιοχή. Στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ έχουν φοιτήσει 6.179 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 1.504.

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Αντίστοιχα, στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν φοιτήσει 2.981 σπουδαστές, από τους οποίους έχουν αποφοιτήσει 613.

Συνολικά, 9.160 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλία.

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Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι στοχευμένες παρεμβάσεις των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, οι οποίες σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής και της παραγωγής.

Μεταξύ των αντικειμένων περιλαμβάνονται η βιοασφάλεια στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η κατάρτιση σε τεχνικές ειδικότητες, η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική, οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και δράσεις κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων ομάδων.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, ο σχεδιασμός για την επόμενη περίοδο προβλέπει την υλοποίηση περισσότερο στοχευμένων τοπικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε επιμέρους αγοράς εργασίας, καθώς και την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων.

Έμφαση θα δοθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων και στη συνέχιση της στήριξης των γυναικών, των νέων, των ανέργων ηλικίας άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται, επίσης, η στενότερη διασύνδεση των ΕΠΑΣ Μαθητείας, των ΣΑΕΚ και των ΚΔΒΜ με την τοπική παραγωγή, την αγροδιατροφή, τις τεχνικές ειδικότητες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, ο μέσος μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας μειώθηκε κατά 14,9% από το 2019 έως το 2025.