Κωνσταντοπούλου: Κατέθεσε υπόμνημα για τις δηλώσεις Κυριαζίδη – Ζητά να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η υπόθεση

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με υπόμνημα που κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, ζητά να εξεταστεί κατά προτεραιότητα η υπόθεση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη.

Συγκεκριμένα, η κ. Κωνσταντοπούλου αναφέρει: «Με την παρούσα, ενόψει των χθεσινών, κατ’ υποτροπήν, άκρως κακοποιητικών και σεξιστικών δηλώσεων και επιθέσεων του βουλευτή ΝΔ Κυριαζίδη και του βουλευτή ΝΔ Καββαδία, οι οποίες ήρθαν να συνεχίσουν άκρως σεξιστικών, μισογυνικών και κακοποιητικών επιθέσεων που έχω δεχθεί και καταγγείλει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Βουλευτή ΝΔ Γεωργαντά και μέλη αυτής… αρνούμαι να υποβληθώ σε νέες εξετάσεις».

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει μέχρι σήμερα τις καταγγελίες της, παρά το γεγονός ότι –όπως σημειώνει– έχει αποστείλει σχετικά έγγραφα.

«Τυχόν άρνησή σας να εξετάσετε κατά προτεραιότητα το μείζον ζήτημα δεοντολογίας που έχει ανακύψει και επιμελεί βουλευτή της Κ.Ο. της ΝΔ, ισοδυναμεί με πλήρη καταστρατήγηση των θεμελιωδών λειτουργιών της Επιτροπής», αναφέρει.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στη λειτουργία της Επιτροπής Δεοντολογίας, υποστηρίζοντας ότι συνεδριάζει σχεδόν κάθε εβδομάδα για ζητήματα που «συντονίζουν εναντίον μου από την κυβέρνηση», ενώ – όπως λέει – δεν εξετάζει τη δική της υπόθεση.

Η κ. Κωνσταντοπούλου επανέρχεται στα γεγονότα προ ολίγων μηνών υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη, σε συνδυασμό με τη στάση της Επιτροπής και της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ, συνιστά «πλήρη ανοχή στην κακοποιητική συμπεριφορά».

Στο υπόμνημά της αναφέρεται και στις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι χαρακτήρισε την επίθεση που δέχθηκε ως «οίστρο», καλώντας παράλληλα τους βουλευτές της ΝΔ «να με αντιμετωπίζουν με την κατανόηση που μου αρμόζει».

Αναφέρει ακόμη ότι έχει καταγγείλει τις «έμπρακτες κακοποιητικές συμπεριφορές» του Δημήτρη Κυριαζίδη, καθώς και «την πλήρη κάλυψη και συμμετοχή» του βουλευτή της ΝΔ Γεωργαντά.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι «όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν την κατ’ υποτροπήν επίθεση» του Δημήτρη Κυριαζίδη, ενώ η Νέα Δημοκρατία δεν προέβη – όπως αναφέρει – σε αντίστοιχη καταδίκη.

Κλείνοντας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει πως, εφόσον η υπόθεση του Δημήτρη Κυριαζίδη διαβιβαστεί και εξεταστεί κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Δεοντολογίας, «θα εμφανιστώ να κληθώ να λογοδοτήσει ο νέος, έως πρότινος άγνωστος, ύποπτος σεξιστής-μισογύνης, υβριστής και συκοφάντης για κάθε εις βάρος μου καταγγελλόμενη κακοποιητική συμπεριφορά».

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Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση του προέδρου του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κυριαζίδης, κάνοντας αναδρομή σε παλαιότερη σύγκρουση με την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, υποστήριξε πως το μόνο που έκανε τότε λέγοντας «κάνε κανένα παιδί» ήταν να δώσει μια «ευχή», με αποτέλεσμα ο ίδιος να μετατραπεί σε «Ιφιγένεια για χάρη της τηλεθέασης».

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Όπως ήταν φυσικό, οι δηλώσεις του βουλευτή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα έδρανα της αντιπολίτευσης, ενώ η παριστάμενη Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις.

Ωστόσο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης έσπευσε να υποστηρίξει ότι ο βασικός και κατ’ εξακολούθηση κακοποιητής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και των υπολοίπων βουλευτών είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου.

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Στη συνέχεια της συζήτησης, τον λόγο πήρε ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσωνας Φωτήλας, ο οποίος «άδειασε» τον κ. Καιρίδη.

«Εδώ δεν χωρούν ούτε μεν ούτε αλλά. Προσωπικά καταδικάζω ξεκάθαρα τις δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη. Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, τους πολίτες που τον εξέλεξαν, όλους εμάς και το κοινοβούλιο» ανέφερε ο κ. Φωτήλας.

Και ο Γιώργος Αμυράς χαρακτήρισε «κακοποιητική» και «σεξιστική» την συμπεριφορά Κυριαζίδη και δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να την ανεχθούμε».