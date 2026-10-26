Μαρινάκης: “Γνωστή τακτική της αντιπολίτευσης να δίνει πολιτικό χαρακτήρα στις υποθέσεις”

Ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σε ερώτηση για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Πρίσκιπα Διάδοχο της Σ. Αραβίας και αν έγινε συζήτηση για τη Συμμαχία της Μέκκας παρέπεμψε σε όσα ανακοινώθηκαν.

Για τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης για τη συμφωνία της Μονής Σινά με την Αίγυπτο, ανέφερε ότι «είναι ο ορισμός της μικροψυχίας και της αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση».

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Σχετικά με την ανακοίνωση του State Department για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρώτησε «πόσες φορές έχουμε ακούσει από την αντιπολίτευση αναφορές για εθνικές ήττες και τώρα η απάντηση ήταν σαφής». «Αυτοί που μιλούσαν για ήττα, τώρα θα μιλήσουν για νίκη; Και αυτή η αντίδραση και όλες οι επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συντάσσονται με τη νομιμότητα, με το διεθνές δίκαιο της Θάλασσας και αποτελούν απάντηση σε όσους προσπαθούν να βρουν ήττες», πρόσθεσε.

«Γνωστή τακτική της αντιπολίτευσης και κάποιων μέσων όταν ξεσπάει μια υπόθεση να προσπαθούν να της προσδώσουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Θυμάστε μέχρι και για παιδεραστές. Απίστευτα άλματα. Σε λίγο θα ακούσουμε ότι μπορεί κάποιος που παρήγγειλε πίτσες από τη γνωστή αλυσίδα, να έχει σχέση με την υπόθεση. Το μείζον είναι ότι επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης, ξεκίνησε αυτή η έρευνα. Τι θα πει η δικαιοσύνη, το ξέρει μόνο η δικαιοσύνη. Επί των ημερών μας προχωράει και αυτή η υπόθεση. Ερευνώνται υποθέσεις, παιχνίδια και πριν το 2019. Αυτό σημαίνει ότι έχει ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση; Είναι σοβαρή η λογική της ευθύνης του ραντεβού; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά να λέγονται; Προφανώς δεν είναι και γι’ αυτό ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη στα κόμματα αυτά. Ως προς τον κ. Αυγενάκη, η νομοθετική ρύθμιση στην οποία αναφέρονται ήρθε πράγματι από τον κ. Αυγενάκη και εφαρμόστηκε κατόπιν αιτήματος και αφορούσε όρια και θητείες όλων των ομοσπονδιών», απάντησε σε ερώτηση για τα δημοσιεύματα που εμφανίζουν την κυβέρνηση να έχει σχέση με αυτούς που συνελήφθησαν για την υπόθεση του μπάσκετ. «Προσπάθεια που δείχνει απελπισία της αντιπολίτευσης. Είναι αχαρακτήριστη», συμπλήρωσε. Σε άλλη ερώτηση για την φωτογραφία του κ. Μαυραγάνη που δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα, δήλωσε πως είναι μια άσχετη σύνδεση ενός ραντεβού που δεν γνωρίζει αν έγινε το 2021 και δεν έχει καμία σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση. «Ακόμα και να δεχθούμε ότι έγινε το ραντεβού με κάποιον στο Μέγαρο Μαξίμου, η ευθύνη μέσω της συνάντησης είναι μια ακροβασία που δεν πρόκειται να συμμετέχουμε», σημείωσε.

Σχετικά με όσα είπε ο Γ. Γεραπετρίτης περί ενημέρωσης της Τουρκίας για το καλώδιο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Έχει απαντήσει ο υπουργός σε ραδιοφωνική συνέντευξη. Είναι κρίσιμο να διαχωρίσουμε. Άλλο η αίτηση για έκδοση άδειας και άλλο η ενημέρωση. Άδεια ζητήθηκε μόνο από τις ελληνικές αρχές. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος. Γιατί όταν αιτούμαι αδείας σημαίνει ότι αναγνωρίζω τη δικαιοδοσία του παράκτιου κράτους όπου κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί με καμία άλλη χώρα πέραν από ελληνικής αρχής. Το άλλο είναι η απλή ενημέρωση. Ακολουθείται η διαδικασία απλής ενημέρωσης όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο έργο γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει καμία νομική συνέπεια. Είναι λάθος να τα μπλέκουμε μεταξύ τους. Θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για αυτά τα έργα απλής ενημέρωσης, κάτι που δεν παράγει καμία συνέπεια».

Σε επόμενη ερώτηση ποιος θα κάνει την ενημέρωση και πώς απαντάει η κυβέρνηση σε όσα είπε χθες ο πρώην πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε: «Θα γίνει με βάση όσα προβλέπονται σε κάθε τέτοιο έργο και σύμφωνα με όσα συμβαίνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις από τις αναδόχους εταιρείες. Τώρα ως προς τον πρώην πρωθυπουργό, και εδώ οι τίτλοι και οι ερμηνείες που δίνουν κάποιοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σεβόμαστε απολύτως τον πρώην πρωθυπουργό και ακούμε με πολλή μεγάλη προσοχή τα όσα λέει και τις παραινέσεις του. Κάθε φορά, ειδικά για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Και κρατάω και το κλείσιμο της ομιλίας του όπου καλεί τους πάντες και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε , σε ενότητα και ομοψυχία. Εγώ εκεί θέλω να μείνω».

Για την κοινή παρουσία των Κ. Καραμανλή, Α. Σαμαρά και Β. Μεϊμαράκη σε εκδηλώσεις αλλά όχι προ ημερών στην εκδήλωση για τα γενέθλια της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Καθόλου δεν έχουν γυρίσει την πλάτη τους, ούτε ο κ. Μεϊμαράκης ο οποίος συναντήθηκε προ ημερών με τον πρωθυπουργό. Ο Κώστας Καραμανλής ποτέ δεν έχει πει κάτι εναντίον της παράταξης ή της ενότητάς της, εκφράζει τις θέσεις του, τις απόψεις του με έναν κόσμιο τρόπο και πάντοτε τις λαμβάνουμε υπόψη μας. Και ο κ. Σαμαράς διεγράφη από τη ΝΔ, μια εξέλιξη που καθόλου ευχάριστη δεν ήταν αλλά ήταν αναπόφευκτη. Άρα μη βάζουμε τρεις πρώην προέδρους της ΝΔ, δύο εκ των οποίων ήταν και πρώην πρωθυπουργοί, στην ίδια μοίρα ή στο ίδιο τσουβάλι».

«Η Ελλάδα έχει μια ξεκάθαρη πολιτική. Η Ευρώπη έχει ξεκάθαρη θέση. Οι ΗΠΑ κάνουν τις δικές τους επιλογές. Αυτές οι ακροβασίες δεν αποτελούν σοβαρή συζήτηση», απάντησε σε ερώτηση για την συμφωνία των ΗΠΑ να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο.

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Για το βίντεο του Αλέξη Τσίπρα το Σάββατο με το οποίο προέτρεψε τους σινεφίλ να δουν την ταινία «Ο νονός», ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν ήταν ένα βίντεο που είχε ως κίνητρο μια νέα καριέρα του κ. Τσίπρα ως κριτικού κινηματογράφου. «Προσπάθησε να συνδέσει την εξάρθρωση κυκλωμάτων και υποθέσεων με έναν τρόπο αρνητικό με την κυβέρνηση, είτε με τη λογική της ευθύνης της συνάντησης ή της συνύπαρξης σε μια φωτογραφία. Αυτά που έχουμε ζήσει από το 2019 και διακινούνται και από κάποια μέσα και κατέληξαν στις εκλογές του 2023 και τώρα έχουμε τις δημοσκοπικές επιδόσεις. Εδώ τώρα τι λέει ο κ. Τσίπρας. Αντί να πιστωθεί στην κυβέρνηση ότι γίνεται επί των ημερών της η μία εξάρθρωση μετά την άλλη, το φοβερό και εξοργιστικό είναι ότι ο πρωθυπουργός που με τα δικά του νομοθετήματα έβγαλε νωρίτερα από τη φυλακή τον έναν εγκληματία μετά τον άλλο, κατηγορεί τον πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου λειτουργούν οι αρχές και οδηγούνται εγκληματίες στη δικαιοσύνη. Μόνο αν έχεις τόσο θράσος», πρόσθεσε.