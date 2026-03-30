Μιχαηλίδου: Άνοιξε η πρώτη δομή ημιαυτόνομης διαβίωσης για εφήβους άνω των 15

Στα εγκαίνια της πρώτης Μονάδας Ημιαυτόνομης Διαβίωσης της «Κιβωτού του Κόσμου» παρευρέθηκε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Η νέα δομή απευθύνεται σε εφήβους και νέους άνω των 15 ετών που μεγαλώνουν σε μονάδες παιδικής προστασίας και χρειάζονται ένα ασφαλές και υποστηρικτικό μεταβατικό πλαίσιο για την πορεία προς την ενήλικη ζωή.

Όπως υπογράμμισε η υπουργός, για τα μικρότερα παιδιά η Πολιτεία επιδιώκει, όπου αυτό είναι εφικτό, την ταχύτερη δυνατή σύνδεση με οικογένεια, ενώ για παιδιά με αναπηρία έχει διαμορφωθεί και το εργαλείο της επαγγελματικής αναδοχής. «Για τα παιδιά της εφηβείας, όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα, τόσο λόγω της ηλικίας τους όσο και λόγω της περιορισμένης ανταπόκρισης από υποψήφιους θετούς ή αναδόχους γονείς, αλλά και της ίδιας της βούλησης των παιδιών σε αυτή τη φάση της ζωής τους. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμένουν σε μεγάλα ιδρύματα. Ακριβώς σε αυτή την ανάγκη απαντούν οι Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης», σημείωσε.

Κατά τον χαιρετισμό της, η Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι «οι Μονάδες Ημιαυτόνομης Διαβίωσης δεν αποτελούν μια ακόμη στεγαστική λύση,» αλλά, όπως ανέφερε, «το αναγκαίο βήμα ανάμεσα στο ίδρυμα και την κοινότητα», δίνοντας σε εφήβους και νέους χρόνο, προσωπικό χώρο, καθοδήγηση και ουσιαστικά εφόδια για την εκπαίδευση, την εργασία και την καθημερινή ζωή, ώστε η μετάβαση στην ενηλικίωση να γίνεται με περισσότερη σταθερότητα, αυτονομία και προοπτική».

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η υπουργός στο γεγονός ότι η πρώτη αυτή Μονάδα δημιουργείται από την «Κιβωτό του Κόσμου». Όπως τόνισε, «πρόκειται για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολισμό, καθώς ένας φορέας που δοκιμάστηκε έντονα τα προηγούμενα χρόνια κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς μια νέα κατεύθυνση».

Με τη δουλειά που έχει γίνει από την προηγούμενη αλλά και τη σημερινή διοίκηση, η «Κιβωτός του Κόσμου» προχωρά σε μια νέα φάση, με μεγαλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση, σαφέστερους κανόνες και σταθερό προσανατολισμό στην παιδική προστασία.

Κλείνοντας, η υπουργός σημείωσε ότι η ημιαυτόνομη διαβίωση αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης, που ξεκινά από την πρόληψη και τη στήριξη της οικογένειας, ενισχύει την αναδοχή όπου αυτό είναι εφικτό και δημιουργεί σύγχρονες εναλλακτικές για παιδιά και νέους που χρειάζονται ένα ασφαλές πέρασμα προς την ανεξαρτησία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η πρόεδρος του ΕΚΚΑ, Δρ. Άρτεμις Αναγνώστου-Δεδούλη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚΑ, το οποίο ασκεί καθήκοντα Προσωρινής Διοίκησης της «Κιβωτού του Κόσμου», καθώς και στελέχη της «Κιβωτού του Κόσμου» και του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.