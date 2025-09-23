ΜέΡΑ25: Ανεπιθύμητη η Μακάμπι Τελ Αβίβ και οι σιωνιστές οπαδοί της στη Θεσσαλονίκη

Το δικό του μήνυμα για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα για το Europa League έστειλε το ΜέΡΑ25.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε ως ανεπιθύμητους στη Θεσσαλονίκη τους φιλάθλους της ισραηλινής ομάδας.

Το κράτος τρομοκράτης κορυφώνει τη γενοκτονική επίθεση, με την ανεξέλεγκτη δολοφονία αμάχων και την καταστροφή κάθε κοινωνικού ιστού και οργάνωσης που έχει μείνει στη Γάζα. Είναι προκλητική, την ίδια ώρα που μαίνεται η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού με τη νέα πολεμική επιχείρηση ” Άρματα του Γεδεών ΙΙ”, η παρουσία οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια προγραμματισμένου ποδοσφαιρικού αγώνα.

Είναι μία ομάδα που στηρίζει ανοιχτά τη γενοκτόνο πολιτική του κράτους-δολοφόνου Ισραήλ και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για την εξόντωση των Παλαιστινίων, ενώ οι σύνδεσμοι που την υποστηρίζουν πρόκειται για κύκλους φασιστών, σιωνιστών, στρατιωτών του ΙDF, που έχουν ήδη προβεί σε επιθέσεις μίσους και προπηλακισμούς αλληλέγγυων στην Παλαιστίνη κατοίκων σε άλλες ευρωπαικές πόλεις.

Ο ελληνικός λαός έχει δείξει με πράξεις, την αλληλεγγύη του στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης, με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις σε όλη την χώρα για τον αποκλεισμό των ισραηλινών κρουαζιερόπλοιων, με τη μαζική συμμετοχή των ελληνικών αποστολών στα καραβάνια αλληλεγγύης και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, με την προσπάθεια αποκλεισμού αποστολής πολεμικού υλικού στο γενοκτόνο κράτος. Για ακόμα μία φορά, θα βρεθούμε στους δρόμους για να δηλώσουμε ότι η ισραηλινή ομάδα και οι σύνδεσμοι σιωνιστών, που στηρίζουν ανοιχτά τη γενοκτόνο πολιτική του Ισραήλ, είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη μας.

Ως ενωτική πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 | Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό την Τετάρτη 24/09 και καλούμε τον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία της πόλης να ενώσουν τις φωνές τους για να σταματήσει τώρα η γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που διενεργεί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ, περιφρονώντας τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

