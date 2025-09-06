Με καλάθι ύψους 1,7 δις πηγαίνει απόψε ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ – Έρχονται μεταρρυθμίσεις με χρονικό ορίζοντα έως το 2030

Ως ένα σημείο αναφοράς για την πορεία του κυβερνητικού έργου αντιμετωπίζει τη φετινή ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, έχοντας ως στόχο να παρουσιάσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο φοροελαφρύνσεων και μεταρρυθμίσεων που θα ξεπερνά την περίοδο των εκλογών και θα φτάνει έως το 2030.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή (05.09) καθιερωμένη συνομιλία του με τους δημοσιογράφους λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της 89ης ΔΕΘ, έδωσε την εικόνα ότι θα εξαγγείλει μέτρα για την βελτίωση των εισοδημάτων και γύρισε την πλάτη στον Αλέξη Τσίπρα, που λίγη ώρα νωρίτερα είχε ασκήσει σφοδρή επίθεση στο κυβερνητικό έργο.

«Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ. Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Tεχνητή Nοημοσύνη οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον. «Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Παρά το γεγονός ότι αρκετά στελέχη της κυβέρνησης θεωρούν κομβικό σημείο τη φετινή ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός θέλησε να δείξει ότι για τον ίδιο αποτελεί απλά έναν σταθμό και πως εκείνος θα κριθεί στο τέλος της τετραετίας.

«Εκλογές έχω πει στο τέλος της τετραετίας. Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό, το βραχυπρόθεσμο δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της τετραετίας. Θα κριθούμε από το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023», υπογράμμισε.

Πώς θα κινηθεί η ομιλία του Πρωθυπουργού

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη απόψε στο Βελλίδειο Συνεδριακό κέντρο θα έχει δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο σκέλος θα αφορά τα οικονομικά μέτρα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές «δεν θα είναι ένας κατάλογος με επιμέρους μέτρα, αλλά μια μεγάλη τομή με αιχμή τη φορολογία».

Το συνολικό ύψος της παρέμβασης του Πρωθυπουργού αγγίζει περίπου τα 1,7 δισ. ευρώ στα οποία προστίθενται το 1,5 δισ. ευρώ μόνιμων μέτρων που ανακοινώθηκαν ήδη και θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται, όχι μόνο μέσα στο 2026, αλλά και από τα τέλη του 2025. Παράλληλα, συγκαταλέγεται το επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους και κοινωνικά ευάλωτους πολίτες, αλλά και το ένα ενοίκιο για τους ενοικιαστές.

Το δεύτερο σκέλος της ομιλίας του θα περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις που θα έχουν έναν χρονικό ορίζοντα έως το 2030 προκειμένου να δώσει στους πολίτες την εικόνα της σταθερότητας και της συνέχισης του κυβερνητικού έργου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα σημειώσει πως «πρόκειται για τομές που ξεπερνούν τα όρια του παρόντος εκλογικού κύκλου και γι’ αυτό απαιτούνται ευρύτερες συναινέσεις». Ειδική αναφορά θα κάνει για το Ουκρανικό και τη Μέση Ανατολή, την οικονομική ανασφάλεια και τον πόλεμο των δασμών που μεταφράζεται σε πολιτικές κρίσεις, όπως συμβαίνει σε Γαλλία και Ολλανδία.

Με αυτό τον τρόπο θα εξάρει τη σημασία που έχει για την Ελλάδα να βαδίσει σε ένα περιβάλλον σταθερότητας και πολιτικής βεβαιότητας.