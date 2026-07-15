ΕΥΔΑΠ: Μειωμένη πίεση του νερού σε Κερατσίνι, Δραπετσώνα, Κορυδαλλό, Νίκαια, Ρέντη και Πέραμα λόγω εργασιών

Η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, θα σημειωθεί ενδεχόμενη πτώση πίεσης έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης στις ακόλουθες περιοχές:

Δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Δήμος Κορυδαλλού (περιοχή Άνω Κορυδαλλός)

Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (περιοχή Άνω Νεάπολη)

Δήμος Περάματος

Διάρκεια: από ώρα 11 το βράδυ της Τετάρτης 15 Ιουλίου έως τις 10 το πρωί της Πέμπτης 16 Ιουλίου.

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Κατά την διάρκεια των εργασιών συνιστάται λελογισμένη χρήση νερού.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.