Νέος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Στράτος Σιμόπουλος

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος, μετά την ανακοίνωση των κυβερνητικών αλλαγών.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μαρκόπουλος αναλαμβάνει Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική.

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Όσον αφορά τον ανασχηματισμό, με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κώτσηρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος την Τετάρτη 10/6 εκλέγεται και επίσημα νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιστροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12/6, καθώς θα πρέπει να προηγηθεί η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της ΠΕ της ΝΔ.