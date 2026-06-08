Δημήτρης Μαρκόπουλος: Ποιος είναι ο νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Νέος Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική, μετά τη μετάθεση του Γιώργου Κώτσηρα στο υπουργείο Μεταφορών, είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, έπειτα από τον κυβερνητικό ανασχηματισμό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, η ορκωμοσία του νέου Αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών, ενώπιων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

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Ποιος είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος που αναλαμβάνει στη θέση του Γιώργου Κώτσηρα στο Εθνικής Οικονομίας γνωρίζει το αντικείμενο, έχοντας ασχοληθεί χρόνια επαγγελματικά με το οικονομικό ρεπορτάζ, ενώ είναι και έμπειρος κοινοβουλευτικός, με πολύ καλή παρουσία στη Βουλή εκπροσωπώντας τη Νέα Δημοκρατία.

Ο 51χρονος Δημήτρης Μαρκόπουλος από τη μία έχει τη δυνατότητα να εξηγεί με απλή γλώσσα τα πολύπλοκα οικονομικά ζητήματα, αλλά από την άλλη να εκπροσωπεί στη Βουλή τον Υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη όταν έχει αυξημένες υποχρεώσεις.



