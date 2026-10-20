Μαρινάκης: “Καμία περίπτωση συνεργασίας με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ – Το ΠΑΣΟΚ οδεύει στον δρόμο του λαϊκισμού”

Τον στόχο της αυτοδυναμίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η Νέα Δημοκρατία αποκλείει οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερά της. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε επίσης στον πήχη του 25% που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι ένα αποτέλεσμα κάτω από αυτό το ποσοστό θα συνιστούσε αποτυχία, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις τοποθετήσεις του για τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια στην Ευρώπη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τοποθετήθηκε ακόμη για τις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά, την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών, καθώς και την προγραμματισμένη για αύριο διαδήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πήχης του 25% και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού ότι ένα αποτέλεσμα κάτω από το 25% θα είχε συνέπειες για τον ίδιο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία και παράλληλα έχει προσδιορίσει το κατώτατο εκλογικό όριο.

«Ο πρωθυπουργός έχει βάλει τον στόχο, που είναι η αυτοδυναμία, και έχει πει ρητώς και με ειλικρίνεια ποιο είναι το πάτωμα, δηλαδή ο κάτω πήχης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το 25% αποτελεί το όριο κάτω από το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι θα αποχωρήσει.

Ερωτηθείς εάν το 25% θα συνιστούσε αποτυχία, απάντησε: «Μα το έχει πει ο Πρωθυπουργός, τι συζητάμε τώρα;».

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η αυτοδυναμία αποτελεί ρεαλιστικό στόχο, με δεδομένο ότι, όπως είπε, η ΝΔ βρίσκεται σήμερα «στο 30-31%» στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, αμφισβήτησε τη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να περάσει από την τρίτη στην πρώτη θέση και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να διευκρινίσει τι θα πράξει εάν το κόμμα του παραμείνει τρίτο στις εκλογές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κυβερνητική επταετία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει ενισχύσει τη διεθνή της θέση και επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, τις συμφωνίες για τις ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και τα εξοπλιστικά προγράμματα με Rafale, Belharra, F-16 και F-35.

«Καμία περίπτωση» συνεργασίας με κόμματα δεξιότερα της ΝΔ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε αποκλείσει ρητώς και κατηγορηματικώς τα κόμματα της ακροδεξιάς. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Πρωθυπουργός που έχει ακολουθήσει αυτή την εξωτερική πολιτική, μια υπερήφανη πολιτική χωρίς ακρότητες, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τα κόμματα του λαϊκισμού», ανέφερε.

Ερωτηθείς εάν στον αποκλεισμό περιλαμβάνονται κόμματα ή πολιτικοί σχηματισμοί που συνδέονται με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού, απάντησε: «Όλα, όλα. Όλα αυτά τα κόμματα τα αποκλείουμε. Δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν μία εκλογική διαδικασία και ότι η χώρα θα πρέπει μετά την κάλπη να αποκτήσει κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας ότι «μοναδικός στόχος» της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ – «Οδεύει στον δρόμο του λαϊκισμού»

Για το ενδεχόμενο συνεργασιών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ΝΔ «θα μπορούσε να συζητήσει με ένα σοβαρό ΠΑΣΟΚ του παρελθόντος», υποστηρίζοντας όμως ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη «έχει γίνει ένα άλλο κόμμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συμπορεύεται σε σειρά ζητημάτων με «κόμματα του λαϊκισμού» και ότι έχει υιοθετήσει τη ρητορική τους «από την εργαλειοποίηση των Τεμπών μέχρι και σήμερα». Πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει τη συνεργασία με τη ΝΔ, ενώ, όπως είπε, στελέχη του δεν έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο κ. Μαρινάκης απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις τοποθετήσεις του για τις κινητοποιήσεις και τα επεισόδια που σημειώνονται σε ευρωπαϊκές χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έκανε rebranding, αλλά χρησιμοποίησε μια μηχανή του χρόνου που δεν τον πήγε απλά πίσω στο 2012 ή στο 2010, τον πήγε πίσω στο 2008», είπε.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της εκείνη την περίοδο και κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι στο παρελθόν «επένδυσε και στην “μπαχαλοποίηση” και στην “πλατεία” και στον λαϊκισμό».

Αναφερόμενος στη δήλωση στελέχους νεολαίας της ΕΛΑΣ «και στα δικά μας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η στάση του κ. Τσίπρα, τον οποίο κατηγόρησε ότι αντί να αποδοκιμάσει τέτοιες τοποθετήσεις, τις υιοθέτησε και τις επικρότησε.

«Αν θες να είσαι απέναντι σε αυτά, πλέον βγαίνεις με ένα καθαρό “όχι” στα επεισόδια, στα μπάχαλα, στα πλιάτσικα, στις καταλήψεις και σε όλα αυτά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με μια ειρηνική διαδήλωση», σημείωσε.

«Άλλο η διαμαρτυρία, άλλο τα επεισόδια»

Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στον διαχωρισμό μεταξύ της ειρηνικής διαμαρτυρίας και των επεισοδίων, σημειώνοντας ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο.

«Διαχωρίσαμε όλοι, πλήρως, την ειρηνική διαδήλωση και διαμαρτυρία, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, με τα μπάχαλα και τις καταστροφές», είπε.

Αναφερόμενος στις εικόνες επεισοδίων στη Γαλλία, έκανε λόγο για καταστροφές μνημείων και πλιάτσικο σε καταστήματα, σημειώνοντας ότι πίσω από τέτοια περιστατικά βρίσκονται επιχειρηματίες, εργαζόμενοι και πολίτες που υφίστανται τις συνέπειες.

Εκτίμησε παράλληλα ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κατάσταση της Γαλλίας και ότι δεν θεωρεί πως θα φτάσει σε αντίστοιχο επίπεδο επεισοδίων.

Η αυριανή κινητοποίηση

Για την κινητοποίηση που έχει προγραμματιστεί για αύριο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η αστυνομία πρέπει να διασφαλίσει την ομαλή διεξαγωγή της και ταυτόχρονα να μην επιτρέψει επεισόδια.

«Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η αστυνομία και της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι να περιφρουρήσει την ειρηνική διαδήλωση όπως προβλέπει ο νόμος και να μην δείξει καμία ανοχή σε αυτούς οι οποίοι επενδύουν στο μπάχαλο», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν παρεμβαίνει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ.

Ακρίβεια: «Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει στεγαστική κρίση»

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τους πολίτες, απορρίπτοντας ωστόσο τους ισχυρισμούς ότι οι Έλληνες ζούσαν καλύτερα το 2019.

«Υπάρχει ακρίβεια, δεν το συζητάμε αυτό», είπε, σημειώνοντας ότι είναι προβληματικός τόσο ο μηδενισμός όσο και ο κυβερνητικός πανηγυρισμός, καθώς οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες.

Υποστήριξε ότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται μεταξύ των πραγματικών δεδομένων της Ελλάδας του 2019 και εκείνων του 2026, σημειώνοντας ότι η χώρα αναπτύσσεται πλέον με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρά τις διαδοχικές κρίσεις της τελευταίας επταετίας.

«Σε μία περίοδο κρίσης το ερώτημα δεν είναι εάν θα εξαφανίσεις ως μάγος την κρίση. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να το κάνει αυτό», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας «πολιτικούς απατεώνες» όσους υπόσχονται ότι μπορούν να εξαφανίσουν την ακρίβεια «διά μαγείας».

Η απάντηση στον Α. Σαμαρά για φόρους και δαπάνες

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να ανοίξει ευθεία αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, απαντώντας ωστόσο στις θέσεις του για την οικονομική πολιτική.

«Νομίζω είναι πολύ έμπειρος ο κύριος Σαμαράς και γι’ αυτό και δεν θέλω να μπω σε αντιπαράθεση μαζί του», είπε, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή δανείων δεν μπορούν να κατευθυνθούν σε πρόσθετες δαπάνες, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει 25 έμμεσους και άλλους φόρους και δήλωσε ότι θα μπορούσαν να γίνουν και νέες μειώσεις, εφόσον υπάρχουν τα απαιτούμενα δημοσιονομικά περιθώρια.

Σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει φτάσει στα όρια των επιτρεπόμενων δαπανών και συνέδεσε τη δυνατότητα πρόσθετων μέτρων με την προσπάθεια εξασφάλισης εξαίρεσης μέσω της ρήτρας διαφυγής.

Παρέθεσε επίσης τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, αναφέροντας ότι ο συντελεστής από το 29% έχει μειωθεί στο 20%, με περαιτέρω μειώσεις ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, καθώς και την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα και τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Φοιτητές και στεγαστικό κόστος

Για τους φοιτητές που περνούν σε πανεπιστημιακές σχολές αλλά δεν εγγράφονται, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι ακόμη και μία περίπτωση φοιτητή που αδυνατεί να σπουδάσει λόγω οικονομικού κόστους αποτελεί «πολύ κακή είδηση».

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το φαινόμενο δεν εμφανίστηκε φέτος και ότι οι σχετικοί αριθμοί παραμένουν σταθεροί τα τελευταία χρόνια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η μη εγγραφή μπορεί να οφείλεται στην επιλογή άλλης σχολής ή σπουδών στο εξωτερικό.

Αναγνώρισε παράλληλα την ύπαρξη στεγαστικής κρίσης και αναφέρθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 2.500 ευρώ για φοιτητή που συγκατοικεί στην περιφέρεια. Όπως είπε, δύο φοιτητές που συγκατοικούν μπορούν να λάβουν συνολικά 5.000 ευρώ, χαρακτηρίζοντας το ποσό «μία ανάσα», χωρίς, όπως διευκρίνισε, αυτό να σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.

Αναφέρθηκε τέλος στις παρεμβάσεις στις φοιτητικές εστίες από το υπουργείο Παιδείας και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σημειώνοντας ότι για δεκαετίες δεν είχαν γίνει ουσιαστικές εργασίες συντήρησης.

«Ζούμε σε μία χώρα που ήμασταν στο τρίτο υπόγειο. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε, αλλά ανεβαίνουμε όροφο – όροφο. Και το θέμα είναι να μη γυρίσουμε πίσω 30 χρόνια», κατέληξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.