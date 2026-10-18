Μαρινάκης κατά Τσίπρα: «Θα ζητήσετε συγγνώμη για τον Ποινικό Κώδικα του 2019;» – Οι τρεις αιχμηρές ερωτήσεις

Σε υψηλούς τόνους απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις αιτιάσεις της εκπροσώπου του Αλέξη Τσίπρα, κ. Κουφονικολάκου, με αφορμή την πολιτική αντιπαράθεση για την ακροδεξιά, τη Χρυσή Αυγή και την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κατηγορεί την εκπρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού ότι παρουσιάζει αποσπασματικά προηγούμενες δηλώσεις του και θέτει τρία συγκεκριμένα ερωτήματα προς την πλευρά Τσίπρα.

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Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκονται οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019, οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό κομμάτων από τις εκλογές και οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης της Χρυσής Αυγής.

«Αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου…»

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκινά την ανάρτησή του με ευθεία επίθεση στην εκπρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

«Παρακαλείται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, αφού αποφάσισε να ασχοληθεί με την ακροδεξιά και τις εγκληματικές πράξεις των άκρων, αντί να ανεβάζει κομμένες και ραμμένες τις απαντήσεις μου, να μας απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, παραθέτει τρία ζητήματα για τα οποία ζητά δημόσιες απαντήσεις.

Πρώτο ερώτημα: Ο Ποινικός Κώδικας του 2019 και η Χρυσή Αυγή

Το πρώτο ερώτημα αφορά την αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι με τις αλλαγές του 2019 μειώθηκε το προβλεπόμενο πλαίσιο ποινής για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, ευνόησε και τους καταδικασθέντες στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

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Συγκεκριμένα, ρωτά:

«Θα ζητήσει συγγνώμη εκ μέρους του προέδρου της για το γεγονός ότι στον φωτογραφικό Ποινικό Κώδικα του 2019 μειώθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, το πλαίσιο ποινής για το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης από 10 έως 20 έτη κάθειρξης σε 5 έως 15 έτη, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν αυτών των διατάξεων και οι καταδικασθέντες για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής;».

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Δεύτερο ερώτημα: Οι διατάξεις για τον αποκλεισμό κομμάτων από τις εκλογές

Το δεύτερο ερώτημα του Παύλου Μαρινάκη αφορά τη στάση του πολιτικού χώρου του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στις νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα αποκλεισμού πολιτικών σχηματισμών από τις εκλογές.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά να εξηγηθεί γιατί το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν υπερψήφισε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

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«Θα μας εξηγήσει γιατί το κόμμα του προέδρου της -με την προηγούμενη ονομασία του- δεν ψήφισε στη Βουλή τις επίμαχες διατάξεις με βάση τις οποίες δύναται ο Άρειος Πάγος να αποκλείσει από τις εκλογές ένα κόμμα του οποίου ο κρυπτόμενος αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;», σημειώνει.

Τρίτο ερώτημα: Η αίθουσα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής

Το τρίτο σημείο της παρέμβασής του αφορά τις συνθήκες διεξαγωγής της πολύκροτης δίκης της Χρυσής Αυγής.

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Ο Παύλος Μαρινάκης θέτει το ερώτημα:

«Θα μας πει τελικά πόσο δύσκολο ήταν να βρεθεί αίθουσα για να ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής;».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση το ζήτημα των υποδομών που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της δίκης.

«Καλύτερα να ρωτήσετε τον Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκληρώνει την παρέμβασή του σε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος, καλώντας την κ. Κουφονικολάκου να αναζητήσει απαντήσεις από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

«Την επόμενη φορά, πριν “κουνήσετε το δάχτυλο” στους άλλους, καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Τσίπρα για τα έργα και τις ημέρες του», αναφέρει.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση να αφεθούν οι αρμόδιοι θεσμοί να επιτελέσουν το έργο τους:

«Και, όπως και να έχει, αφήστε τις αστυνομικές αρχές και τη δικαιοσύνη να κάνουν τη δουλειά τους».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Παύλος Μαρινάκης επισυνάπτει και την απάντηση που είχε δώσει κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Η νέα παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και πλευράς Τσίπρα για την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς και το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις εγκληματικές οργανώσεις.