Μαρινάκης: Συμφωνία για συνάντηση αγροτών – Μητσοτάκη τη Δευτέρα το μεσημέρι

Για την Δευτέρα στις μία το μεσημέρι “κλείδωσε” η συνάντηση των αγροτών και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης τόνισε ότι αποτελεί προϋπόθεση να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί για να γίνει το συγκεκριμένο ραντεβού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ενημερωνόμαστε ότι ανοίγουν σταδιακά όλα τα σημεία και αυτό πρέπει να γίνει σε όλη του την έκταση. Πρώτα ο Θεός θα γίνει και αυτή η συνάντηση, σε συνέχεια της προηγούμενης συνάντησης, η οποία όπως απεδείχθη, μετά από πάρα πολλές ώρες, εποικοδομητικής συζήτησης, μόνο θετικά αποτελέσματα είχε για τον πρωτογενή τομέα», επισήμανε.

Οι αγρότες υποχώρησαν στο κλείσιμο των δρόμων και στην κάθοδο με τα τρακτέρ, ή με τα αγροτικά τους στην Αθήνα και πρότειναν η εκπροσώπησή τους να είναι 25 άτομα, συν 5 παρατηρητές, με την κυβέρνηση να αποδέχεται το αίτημα.

Υπενθυμίζεται πως το συντονιστικό των αγροτικών μπλόκων, το οποίο συνεδρίασε στον Παλαμά Καρδίτσας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλη την Ελλάδα, αποφάσισε συνάντηση με τον πρωθυπουργό και διάλογο με ανοιχτούς δρόμους και χωρίς συλλαλητήριο.

Απομακρύνουν τα μπλόκα οι αγρότες

Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναμένεται να κάνουν εκπρόσωποι των «σκληρών των μπλόκων», με τους αγρότες να χαλαρώνουν, έως τότε, τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, στην κυκλοφορία δόθηκε και πάλι η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας, μετά την απόφαση αγροτών και κτηνοτρόφων, που είχαν στήσει μπλόκο στην περιοχή, να τοποθετήσουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος.

Ωστόσο, παραμένει κλειστός ο κλάδος εξόδου του κόμβου της Εγλυκάδας, στην κατεύθυνση προς Πύργο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοιχτά τα τελωνεία

Οι παραγωγοί στο Νευροκόπι Δράμας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Οι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, παραμένουν στο σημείο χωρίς να προβαίνουν σε αποκλεισμούς και ακριβώς στον ίδιο πνεύμα κινούνται και οι παραγωγοί στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν στημένα, με τους παραγωγούς τους ωστόσο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς, στα διόδια των Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.