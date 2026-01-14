Μπλόκα αγροτών: Λένε “ναι” στον διάλογο με τον πρωθυπουργό – Παραμένουν στα μπλόκα τα τρακτέρ

“Λευκός καπνός” βγήκε από την Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών μετά την απόφαση των εκπροσώπων των μπλόκων το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1) να προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι αγρότες είπαν “ναι” στην πρόταση να κατέβουν στην Αθήνα και η ομάδα θα αποτελείται από 25 + 5 εκπροσώπους χωρίς να πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα συλλαλητήριο.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που συνεδρίαζε η Πανελλαδική Επιτροπή, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητήσαν νέα συνάντηση με την ΠΕΜ και την Επιτροπή της στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα με τους αγρότες να αποδέχονται την πρόσκληση.

Είναι πλέον θέμα χρόνου να οριστεί η ημέρα και η ώρα που θα γίνει η συνάντηση. Αποφασίστηκε επίσης ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα 62 Μπλόκα της χώρας.

Όπως φαίνεται, σημαντικό ρόλο έπαιξε η συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους από άλλα μπλόκα χθες στο Μέγαρο Μαξίμου η οποία και δρομολόγησε τις εξελίξεις.

Αποφάσεις για ΑΤΑΚ και γρηγορότερους ελέγχους

Στο μεταξύ, σήμερα (14/1) πραγματοποιήθηκε συνάντηση σε δεύτερο επίπεδο μεταξύ των μπλόκων που συμμετείχαν στην χθεσινή συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μετά το μαραθώνιο ραντεβού που κράτησε πάνω από 3 ώρες, την μη υποχρέωση αναγραφής του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου για αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων αποφάσισε η κυβέρνηση.

Η σύσκεψη με τους αγρότες κράτησε πάνω από τρεις ώρες και έγινε στα γραφεία της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, υπό τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη. Στο επίκεντρο μπήκαν τα ζητήματα ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, καθώς οι αγρότες υποστηρίζουν ότι οι διασταυρωτικοί έλεγχοι «κόβουν» δικαιούχους σε περιπτώσεις ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων, ιδίως σε αγροτεμάχια που καλλιεργούνται με μίσθωση ή προέρχονται από κληρονομικές διαδικασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας, το όριο των 20 στρεμμάτων διασφαλίζεται και θα συνεχίσει να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα η ΑΑΔΕ δεν έχει ολοκληρώσει την πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ΜΙΔΑΣ (Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων), ενώ η χρήση του ΚΑΕΚ παραμένει.

Παράλληλα, σημείωσε πως αποφασίστηκε η σύσταση μεικτών επιτροπών, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΑΔΕ, των αγροτών και του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε όλα τα ζητήματα να συζητηθούν θεσμικά και να επιλυθούν καλόπιστα, οργανωμένα και αποτελεσματικά.