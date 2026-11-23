«Θα ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και με τη νέα χρονιά θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων κατά της ακρίβειας. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ έχουν ήδη ψηφιστεί, ορισμένα εφαρμόζονται και το μεγαλύτερο μέρος τους θα εφαρμοστεί το 2027. Τόνισε ότι οι όποιες πρόσθετες παρεμβάσεις θα εξαρτηθούν από τις αντοχές της οικονομίας και τα περιθώρια δαπανών που επιτρέπουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και δίνουμε όσα περισσότερα αντέχουν τα οικονομικά της χώρας», είπε, σημειώνοντας ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων, παρά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, επιτρέπει τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης. Ανέφερε ότι στη συζήτηση του προϋπολογισμού η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί την αύξηση των εσόδων για να κατηγορήσει την κυβέρνηση για υπερφορολόγηση, ενώ ζητά περισσότερα μέτρα χωρίς να τα κοστολογεί. «Όσο παραπάνω θα έχουμε και χωρίς να ξεπερνάμε τους δημοσιονομικούς κανόνες, τόσο πιο γρήγορα θα πάρει πίσω ο κόσμος μας αυτά τα οποία στερήθηκε», είπε.

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Για τις αποκλίσεις ανάμεσα στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προϋπολογισμού, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι οι εκτιμήσεις της Επιτροπής είναι διαχρονικά πιο συγκρατημένες και ότι στον απολογισμό επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου. Επανέλαβε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2027, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ανέφερε ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα φτάσει τα 11 δισ. ευρώ και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επενδυτικά σχέδια ύψους 29,3 δισ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις. Σημείωσε επίσης ότι προβλέπονται νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην πρόβλεψη για τη χαμηλότερη ανεργία από ό,τι το 2008, στη μείωση της ανεργίας των νέων και των γυναικών, στην αύξηση των εξαγωγών και στην υποχώρηση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ. Είπε ότι 600.000 άνθρωποι που δεν είχαν εργασία σήμερα εργάζονται και τόνισε ότι, παρά τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, παραμένουν οι πιέσεις από την ακρίβεια.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ότι οι πόροι του συνέβαλαν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ψηφιοποίηση του κράτους και στις παρεμβάσεις σε 80 νοσοκομεία και 150 κέντρα υγείας. Ανέφερε ότι σε περίπου 300.000 πολίτες εντοπίστηκαν ευρήματα μέσω των προληπτικών εξετάσεων, ότι 90.000 νοικοκυριά μείωσαν το ενεργειακό τους κόστος μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» και ότι άλλα προγράμματα ενίσχυσαν 100.000 νοικοκυριά με ηλιακούς θερμοσίφωνες και αντλίες θερμότητας. Για τις σχολικές υποδομές είπε ότι έχουν αναβαθμιστεί 669 σχολεία μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ότι στόχος είναι να φτάσουν τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028 και ότι το επόμενο διάστημα θα δημοσιευτεί κατάλογος με 500 σχολεία προς μελέτη και ανακαίνιση.

Ερωτώμενος για την αναφορά του πρωθυπουργού στην προσφορά της ΕΚΟ και της Eurobank, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός μπορεί να αναδεικνύει ιδιωτικές πρωτοβουλίες που συμπληρώνουν τις κρατικές παρεμβάσεις. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι η τιμή έχει αυξηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είπε ότι το επίδομα θέρμανσης μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες, ότι έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια και ότι πλέον επιδοτείται και η θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια. Σε ερώτηση για τις εορταστικές προσφορές, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υφυπουργού Βασίλη Σπανάκη και είπε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε μια περίοδο ακρίβειας.

Για τα δημοσιεύματα σχετικά με τις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες συγγενικών προσώπων του υφυπουργού Εσωτερικών Βαγγέλη Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι είχε μεταφέρει την ενημέρωση που είχε λάβει από τον υφυπουργό και ότι η κυβέρνηση δεν γνώριζε πως μεταξύ των δήμων περιλαμβανόταν και δήμος της εκλογικής του περιφέρειας. Για τις συμβάσεις με τη ΣΤΑΣΥ ανέφερε ότι η προηγούμενη απάντησή του αφορούσε τις αναφορές για τη μία αδελφή του υφυπουργού, ενώ, όπως είπε, αντιλαμβανόταν ότι η νέα ερώτηση αφορούσε την άλλη.

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη», τόνισε, αναφέροντας ότι τα μέλη της κυβέρνησης είναι υπόλογα για τις δικές τους πράξεις και παραλείψεις και ότι για τις συμβάσεις μπορούν να απαντήσουν τα πρόσωπα και οι φορείς που τις υπέγραψαν. Είπε επίσης ότι από τη στιγμή που ο κ. Λιάκος ανέλαβε θέση στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, «γεννώνται κάποια άμεσα ή έμμεσα ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων». Ανέφερε ότι έχει γίνει σχετική σύσταση για διαφορετική διαχείριση από την οικογένεια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Για την προσφυγή του υφυπουργού στη Δικαιοσύνη είπε ότι πρόκειται για δικαίωμα κάθε πολίτη και ότι την υπόθεση θα κρίνουν τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

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Ερωτώμενος για την κριτική του Αλέξη Τσίπρα στο βίντεο του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η αναφορά στο βιντεοπαιχνίδι απευθυνόταν σε ενηλίκους. Μίλησε για «υποκρισία» και ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε εκφράσει δημόσια στήριξη στην πρωτοβουλία για τον περιορισμό της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις συντάξεις είπε ότι πλέον απονέμονται σε δύο με τρεις μήνες, ότι η κυβέρνηση αποκατέστησε την αδικία στις συντάξεις χηρείας και ότι η προσωπική διαφορά καταργείται οριστικά το 2027. Αναφέρθηκε επίσης στην ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ για τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών και στις ετήσιες αυξήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε σταθερές, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες.

Για τη ΔΕΗ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον Απρίλιο του 2019 ο ορκωτός ελεγκτής είχε θέσει ζήτημα βιωσιμότητας, ότι ο δανεισμός ξεπερνούσε τα 4 δισ. ευρώ και ότι οι οφειλές προς προμηθευτές υπερέβαιναν τα 2,5 δισ. ευρώ. Είπε ότι η κυβέρνηση άλλαξε τη διοίκηση, κατάργησε τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, προχώρησε στην πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ έναντι 2,1 δισ. ευρώ και στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ το 2021. Ανέφερε ότι η επιχείρηση επέστρεψε στην κερδοφορία, ότι το Δημόσιο έχει εισπράξει μερίσματα μεγαλύτερα από την αξία της συμμετοχής του το 2019 και ότι η ΔΕΗ επενδύει σε ΑΠΕ, δίκτυα, ηλεκτροκίνηση, τηλεπικοινωνίες και κέντρα δεδομένων.

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Για τις μετακινήσεις στελεχών στην Κεντροαριστερά, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η συζήτηση δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία και ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μετακινηθεί από τη στάση που είχε όταν συνέβαλε στην παραμονή της χώρας στην Ευρώπη. Για τη διεύρυνση της ΝΔ είπε ότι στην παράταξη εντάχθηκαν στελέχη από την Κεντροαριστερά και άνθρωποι από την αγορά που συμφώνησαν με το πρόγραμμά της.

Σχετικά με την κριτική του Αντώνη Σαμαρά για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση. Ανέφερε ότι η Ελλάδα πλήρωσε 3 δισ. ευρώ σε 30 χρόνια για παράνομες ή προβληματικές αγροτικές επιδοτήσεις και ότι, μετά τις καθυστερήσεις των πρώτων μηνών εφαρμογής, η αλλαγή θα επιτρέψει στην πλειονότητα των αγροτών και των κτηνοτρόφων να λάβουν όσα δικαιούνται. Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό είπε ότι πολιτική αντιπαράθεση θα υπάρξει όταν και εφόσον ανακοινωθεί.

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Για τις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, είπε ότι στις απλές παραβάσεις στάθμευσης αυξάνεται το πρόστιμο και παύει να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ανέφερε επίσης ότι, όταν ο οδηγός δεν διαθέτει άδεια για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος, η αφαίρεση της άδειας περιορίζεται σε έναν μήνα αντί για έναν χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση. Στις υπόλοιπες αλλαγές περιέλαβε ειδικούς κανόνες για νέους οδηγούς οχημάτων υψηλής ισχύος, αυστηρότερες κυρώσεις για μη ευκρινείς πινακίδες, νέα παράβαση για λεωφορεία που μεταφέρουν περισσότερους επιβάτες από όσους επιτρέπει η άδεια κυκλοφορίας και δυνατότητα κίνησης των οχημάτων οδικής βοήθειας στη ΛΕΑ για έκτακτα περιστατικά.

Ερωτώμενος, τέλος, αν θα διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό με την ομάδα ΔΙΑΣ στη λεωφόρο Συγγρού, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά τα περιστατικά που καταγγέλλονται και ότι η αξιολόγηση των ενεργειών των αστυνομικών ανήκει στα αρμόδια όργανά της. Ανέφερε ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις οι αστυνομικοί καλούνται να σταθμίσουν τον κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς και συχνά να αποφασίσουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.