«Οι δημοσκοπήσεις προσφέρουν μια πάρα πολύ σημαντική υπηρεσία. Αποτυπώνουν μια πολιτική πραγματικότητα – θεωρώ ότι είναι πάνω-κάτω ρεαλιστική, γιατί με όρια παίζουν, δηλαδή το 29,5 από 27,5 μέχρι 31,5 και πάει λέγοντας. Δείχνουν, καταρχάς πολιτικά, ότι είμαστε η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, που ό,τι και να κάνεις – όταν είσαι στην εξουσία τόσα χρόνια, με τόσες κρίσεις, τόσα προβλήματα, τόσους πολέμους, σίγουρα έχεις και μια φυσιολογική φθορά. Έχεις κάνει και λάθη, αλλά θεωρώ ότι έχουμε κάνει και πάρα πολλά σημαντικά και καλά. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας στο τελευταίο της εξάμηνο, ούτε καν χρόνο -μπαίνουμε δηλαδή στο τελευταίο εξάμηνο, μόλις μπει το ’27- που έχουμε μια τόσο μεγάλη διαφορά από το όποιο δεύτερο κόμμα. Αυτό κάτι λέει. Και κάτι λέει και για την αντιπολίτευση και τον τρόπο που προσπαθεί να παρουσιαστεί ως εναλλακτική. Το δεύτερο που λέει είναι ότι η δική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι η μόνη ρεαλιστική. Είναι πολύ πιο πιθανό όταν είσαι στο 30, 29, 30, 31, να πας στο 35, 36, 37, παρά από το 15 να πας στο 35 ή από τρίτος, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, να πας πρώτος. Τώρα, το τι θα γίνει, το αν θα πας από το 30 στο 35 ή οπουδήποτε, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του σήμερα στον τ/σ ΣΚΑΪ, απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα γίνει αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία.

Σε ερώτηση για το εάν θα κληθεί ο κ. Τσίπρας στην εξεταστική, αφού υπογράμμισε ότι η δυνατότητα να ζητηθεί εξεταστική από την μειοψηφία θεσμοθετήθηκε από τη ΝΔ ανέφερε: «Ο δείκτης του ιδιωτικού χρέους, καταρχάς ως ποσοστό του ΑΕΠ για την Ελλάδα, το ‘25 που μιλάμε τώρα, ανήλθε στο 96,6%. Στην Ευρώπη είναι 119,3%. Μεγάλη διαφορά. Που είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Από το 2018, ο δείκτης του ληξιπρόθεσμου χρέους, ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του συνολικού χρέους, έχει μειωθεί κατά 14 μονάδες. Δηλαδή, τα ληξιπρόθεσμα ήταν 70,8 όταν αναλάβαμε, επί του συνόλου, τώρα είναι το 56,7. Ενώ τα κόκκινα δάνεια συνολικά, όλα, και σε τράπεζες και σε servicers, ήταν 100 δισ., 99,7 και έχουν πάει λίγο πάνω από 70, 72,34».

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«Είμαστε 7,5 χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου και διεκδικούμε άλλη μία εντολή από τους πολίτες. Και θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε, ότι επειδή είμαστε καλύτεροι από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τον κ. Τσίπρα, αυτό αρκεί για τον κόσμο. Το αντίθετο. Αλλά αυτά τα νούμερα που είπα, το ότι έχουμε πέσει πάρα πολύ στα κόκκινα δάνεια, έχουμε μειώσει τον λόγο. Για παράδειγμα, όταν αναλάβαμε, ο λόγος, η συσχέτιση εξυπηρετούμενων με μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήτανε 1 προς 1, τώρα είναι υπερδιπλάσια τα εξυπηρετούμενα. Γιατί; Γιατί φέραμε μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που οδήγησαν περισσότερους από 70.000 συμπολίτες μας να πάρουν ανάσα, να ρυθμίσουν. Γιατί; Πώς το κάναμε αυτό; Αυστηροποιήσαμε τους κανόνες για τους servicers. Εμείς θέλουμε σε όσους παραπάνω ευάλωτους δανειολήπτες να δώσουμε όσες περισσότερες ανάσες μπορούμε και το κάνουμε. Και αυτά που σας είπα είναι απόδειξη ότι το κάνουμε» προσέθεσε και σημείωσε: «Αλλά να μην ξεχνάμε ότι μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και οι συνεπείς. Και αυτός ο οποίος πληρώνει φόρους, εισφορές, το δάνειό του, δεν είναι πλούσιος απαραίτητα. Μάλλον, δεν είναι».

Για το αν θα υπάρξουν νέα οικονομικά μέτρα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Από σήμερα το απόγευμα μπαίνουν τα 400 για όλους άνω των 65, για τους άνω των 60, τις συντάξεις χηρείας, ανασφάλιστους υπερήλικες. Είναι 2,2 εκατομμύρια οι δικαιούχοι από 250 ευρώ, 400 φέτος και κάθε χρόνο. Έχουμε δύο ενοίκια, δύο ενοίκια μες στον Νοέμβριο για τους ενοικιαστές, εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές. Ένα ενοίκιο για το 80%. Ό,τι περισσότερο μπορούμε. Δεν αρκούν αυτά για τον κόσμο. Υπάρχουν προβλήματα. Δεν τα λέμε για να πούμε ότι τα λύσαμε όλα, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Σε ερώτηση για τις μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε «Εδώ μιλάμε ότι υπάρχει ένα πήγαινε-έλα μεταξύ ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ. Το ΕΛΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει με την εκδοχή του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θυμίζει μεταγραφικό παζάρι μπάσκετ ή ποδοσφαίρου. Η διεύρυνση δεν είναι κακό πράγμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει διεύρυνση χωρίς να έχει αλλοιωθεί. Το να έρθει κάποιος να συστρατευθεί μαζί σου, να αποδεχθεί τις αρχές και τις αξίες σου, και να εκτεθεί ακόμα περισσότερο με σταυρό, δηλαδή στην κρίση των ψηφοφόρων του κόμματος αυτού -είτε διαχρονικών, είτε νέων ψηφοφόρων- είναι κάτι υγιές για ένα κόμμα».

«Εδώ μιλάμε για ένα μεταγραφικό παζάρι από κόμμα σε κόμμα, μόνο και μόνο θεωρώ εγώ, με κριτήριο πού υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εκλογής του ενός εκάστου ή της οποιασδήποτε εν δυνάμει υποψήφιας βουλευτή, με βάση την εκλογική περιφέρεια. Το ΠΑΣΟΚ επί των ημερών του κ. Ανδρουλάκη μετατοπίστηκε και επέλεξε να παίξει μπάλα στο γήπεδο των κομμάτων τα οποία ακολουθούν δύο συγκεκριμένα μοτίβα. Το ένα είναι οι ανέξοδες ακοστολόγητες υποσχέσεις» προσέθεσε.

«Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα που μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με τις πολλές διαφορές που έχουμε, κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη, επί των ημερών του Βαγγέλη Βενιζέλου – και την ίδια λογική είχε και επί των ημερών της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Επέλεξε ο κ. Ανδρουλάκης να γίνει άλλο ένα κόμμα στο γήπεδο που έπαιζε μέχρι τώρα πρωταγωνιστικά ο κ. Τσίπρας. Δηλαδή, συμπορεύτηκαν. Δεν λέω ότι έπαθε Τσίπρα. Λέω ότι μετατοπίστηκε» σημείωσε.

Σε ερώτηση για τις απευθείας αναθέσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι 2025, που είναι η τελευταία πλήρης χρονιά, δηλαδή μπορούμε να τη δούμε από την αρχή μέχρι το τέλος της, οι δημόσιες συμβάσεις ήταν κάτι παραπάνω από 13 δισεκατομμύρια. «Όλες οι δημόσιες συμβάσεις. Οι απευθείας αναθέσεις, αν βάλει κανείς μέσα και τους δήμους και τις περιφέρειες, δηλαδή όλη την τοπική αυτοδιοίκηση και τα νοσοκομεία, ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια. Είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια. Αν αφήσουμε μόνο την κεντρική κυβέρνηση, οι απευθείας αναθέσεις ανέρχονται στο ποσό των 450 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή το 4% επί του συνόλου της αξίας των δημοσίων συμβάσεων για όλο τον χρόνο» ανέφερε.

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Για το αν υπάρχει θέμα με τον κ. Λιάκο αφού υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, ανέφερε: «Δεν μπορεί να απολογείται ένας πολιτικός οποιουδήποτε κόμματος για κάτι το οποίο έχουν κάνει οι συγγενείς του, δηλαδή οι αδερφές του εν προκειμένω. Πάμε τώρα σε αυτό. Εδώ πέρα μιλάμε για συμβάσεις με δήμους. Ο κάθε δήμος κάνει απευθείας αναθέσεις. Οι δήμοι κάνουν, δηλαδή, τέτοιου είδους συμβάσεις όταν είναι μέχρι ένα ποσό. Αυτό επιβάλλει ο νόμος. Νόμος ο οποίος, όπως είπε χθες και η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωσή της, είναι από το 2016. Όχι ότι πριν δεν υπήρχαν απευθείας αναθέσεις, αλλά εφαρμόζεται ο νόμος του 2016».

«Το θέμα είναι με τις απευθείας αναθέσεις να είναι νόμιμες, δηλαδή να ακολουθείται το γράμμα του νόμου, αλλά και να υπάρχουν παραδοτέα. Προφανώς να υπάρχει νόμιμη ανάθεση. Οι αναθέσεις να έγιναν νόμιμα, να υπάρχουν παραδοτέα. Αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την ανάθεση να ξέρει να κάνει τη δουλειά, προφανώς. Δηλαδή, δεν μπορείς να αναθέσεις σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ιδέα. Ναι, ο καθένας έχει μια ιδιότητα, μια επαγγελματική ιδιότητα στη ζωή του, έχει κάποιες δυνατότητες και να μπορεί να τις φέρει εις πέρας» πρόσθεσε.

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Τέλος σε ερώτηση για τον κ. Τσάφο υπογράμμισε ότι ρευστοποίησε τα ομόλογά του μόλις έγινε υφυπουργός, μόλις απέκτησε δηλαδή την οποιαδήποτε νομοθετική εκτελεστική αρμοδιότητα γύρω από την ενέργεια.