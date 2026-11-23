Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία καταθέτει στο DEBATER μια 46χρονη μητέρα που καθημερινά δίνει τον δικό της αγώνα για να μεγαλώσει τον 11χρονο γιο της, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η 46χρονη είναι μονογονέας και μεγαλώνει το παιδί της με τη βοήθεια της μητέρας της. Δεν εργάζεται, καθώς αντιμετωπίζει και η ίδια προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων αυτοάνοσα νοσήματα. Το μοναδικό εισόδημα της οικογένειας είναι το αναπηρικό επίδομα που λαμβάνει για τον γιο της.

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Οι οικονομικές δυσκολίες είναι καθημερινές, ενώ ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει είναι οι συχνές μετακινήσεις στην Αθήνα, όπου πρέπει να πηγαίνει κάθε μήνα με το παιδί της για ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις σε γιατρούς.

«Κάθε μήνα πρέπει να ανεβαίνω στην Αθήνα για εξετάσεις και γιατρούς. Πρέπει να βρίσκω χρήματα για τα εισιτήρια, αλλά και για τη διαμονή μας. Είναι πολύ δύσκολο», περιγράφει.

Εδώ και χρόνια προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να μετακομίσει στην Αθήνα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στους γιατρούς και στις υπηρεσίες που χρειάζεται το παιδί της. Ωστόσο, η οικονομική της κατάσταση δεν της επιτρέπει να νοικιάσει ένα σπίτι και να κάνει αυτό το βήμα.

Όπως εξηγεί, υπάρχουν άνθρωποι που τη βοηθούν όσο μπορούν, όμως και εκείνοι αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες, σε μια περίοδο που η οικονομική πίεση αγγίζει όλο και περισσότερα νοικοκυριά.

«Με βοηθούν κάποιοι άνθρωποι όσο μπορούν, γιατί είναι δύσκολες εποχές. Προσπαθώ μόνη μου να παλέψω με όλα τα προβλήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παρά τις αντιξοότητες, η 46χρονη δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια. Αντλεί δύναμη από τον γιο της, τον οποίο περιγράφει ως ένα υπέροχο παιδί που της δίνει καθημερινά κουράγιο να συνεχίσει.

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«Αυτό που με κρατάει όρθια είναι το παιδί μου. Είναι υπέροχο και μου δίνει δύναμη», λέει.

Η ιστορία της αναδεικνύει τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας μονογονέας που μεγαλώνει ένα παιδί με αναπηρία, ιδιαίτερα όταν απουσιάζει ένα σταθερό εισόδημα και η πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος.

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Η ίδια συνεχίζει να αναζητά μια λύση που θα της επιτρέψει να προσφέρει στο αγόρι της όσα χρειάζεται, χωρίς να χρειάζεται κάθε μήνα να δίνει έναν εξαντλητικό αγώνα για να εξασφαλίσει ακόμη και τα χρήματα της μετακίνησης και της διαμονής τους.

Η μητέρα απευθύνει έκκληση για στήριξη, ελπίζοντας ότι η δημοσιοποίηση της ιστορίας της θα τη φέρει σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να τη βοηθήσουν έστω και μέσω του DEBATER καθώς όπως η ίδια αναφέρει δεν θέλει το παιδί να γίνει γνωστό το όνομα του.